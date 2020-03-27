شاومي تعلن عن أرخص هاتف 5G في العالم

أعلنت شركة شاومي اليوم الجمعة عن هاتفها الجديد (مي 10 لايت) Mi 10 Lite الذي يمتاز بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبسعر لا يتعدى 350 يورو.

وينتمي الهاتف الجديد من الشركة الصينية إلى سلسلة (مي 10)، ولكن بمواصفات أقل، إذ يحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 765جي) الذي يمتاز بأنه يجلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف المتوسطة المواصفات بفضل مودم 5G المدمج فيه.

ويقدم (مي 10 لايت) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصات، وهي تحتوي حساس البصمة تحتها. وأعلى الشاشة هناك قَطع يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، أما تفاصيل الكاميرات الثلاث الأخرى فلم يُعلن عنها.

ويحتوي الهاتف – الذي يأتي بسماكة 7.98 ميليمترات، ويزن 192 جرامًا – بطارية بسعة 4,160 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واط.

وتعتزم شاومي طرح الهاتف اعتبارًا من مطلع شهر أيار/ مايو المقبل، وذلك بسعر 350 يورو مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، وبسعر 400 يورو مع ذاكرة بحجم 128 جيجابايت.

يُشار إلى أن الإعلان عن هاتف (مي 10 لايت)، جاء خلال حدث إطلاق هاتفي (مي 10)، و(مي 10 برو) – اللذين أُعلن عنهما في شهر شباط/ فبراير الماضي – في الأسواق العالمية.