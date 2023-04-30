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شركة تسلا: طرازي "إس وإكس" غير متاحين للطلب في دول آسيا المحيط الهادي

منذ 26 دقيقة
سيارة تسلا

سيارة تسلا

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أفاد الموقع الإلكتروني لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا الأحد بأن طرازي موديل إس وموديل إكس غير متاحين للطلب في بعض دول آسيا المحيط الهادي، منها أستراليا وتايلاند وسنغافورة ونيوزيلندا.

ويشير الموقع إلى أن طرازات تسلا الأخرى، مثل موديل 3 وموديل واي، متوفرة في هذه البلدان.

ولم يتضح على الفور سبب عدم توافر هذين الطرازين.

سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية عمليات تسليم غير مسبوقة في ربع السنة من يناير\كانون الثاني إلى مارس\آذار، لكن تسليم السيارات من الطرازين مرتفعي السعر موديل إكس وموديل إس تراجعت 38 بالمئة.

تخفض تسلا أسعار بعض طرازاتها بشكل كبير هذا العام في الأسواق لزيادة الطلب مع احتدام المنافسة بين صانعي السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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