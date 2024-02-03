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شركة جيلي الصينية.. إطلاق 11 قمرا صناعيا للسيارات ذاتية القيادة

منذ 29 دقيقة
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كشفت مجموعة جيلي الصينية القابضة للسيارات، اليوم السبت، أنها أطلقت أحد عشر قمرا صناعيا في مدار منخفض حول الأرض، في إطار توسيع قدرتها على توفير ملاحة أكثر دقة للسيارات ذاتية القيادة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت جيلي في بيان، إن هذا الإطلاق هو الثاني لها، مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية تم إطلاقها من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان جنوب غرب البلاد.

وأضافت جيلي أنها تتوقع أن يكون 72 قمرا صناعيا في المدار بحلول عام 2025، وتخطط في النهاية للحصول على كوكبة تضم 240 قمرا صناعيا.

وبالإضافة إلى توفير دعم تحديد المواقع عالي الدقة للسيارات ذاتية القيادة، قالت جيلي إن شبكتها ستخدم أيضا وظائف تجارية أخرى مثل الاتصال بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية وفق “رويترز”.

ويهيمن الجيش الصيني على شبكات الأقمار الصناعية، لكن الحكومة بدأت في السماح بالاستثمار الخاص في قطاع الفضاء في البلاد في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، أقبلت شركات تجارية، بعضها مدعوم من الحكومات المحلية، على هذا القطاع، مع تركيز الأغلبية على صنع الأقمار الصناعية. ويحاول الباقي بناء مركبات إطلاق صغيرة بما في ذلك صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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