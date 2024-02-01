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شركة "سامسونغ" تُطور ميزة لهواتفها يمكنها إنقاذ ملايين الأرواح

منذ 12 دقيقة
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كشفت شركة سامسونغ أنها تعمل على تطوير ميزة “اكتشاف الحوادث”، لتدخلها إلى هواتف غالاكسي الحديثة، بحسب ما أورده موقع جي إس إم آرينا المتخصص بأخبار الهواتف.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ قامت بتجهيز هاتفي “غالاكسي إس 24 ألترا” و”زد فولد5″ بميزة “اكتشاف حوادث السيارات”، إذ عثر الباحث والمتخصص بأنظمة أندرويد ميشال رحمان في أنظمة هذه الأجهزة على مؤشرات لوجود مستشعر “كار كراش ديتيكت واك آب” داخل برمجيات الهاتف.

وأشار الباحث إلى أن المستشعر المذكور يمكنه الحصول على العديد من البيانات من مستشعرات إلكترونية أخرى في الهواتف، مثل مقياس التسارع والجريوسكوب، وفي حال اكتشاف أن السيارة التي يوجد فيها صاحب الهاتف تعرضت لحادث، يقوم بإرسال تنبيه إلى تطبيقات معينة مرتبطة به.

ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت هذه الميزة ستعمل مع هواتف “غالاكسي إس 24″ و”غالاكسي إس 24+” التي أعلنت سامسونغ عنها مؤخرا أيضا.

وتعمل مثل هذه الميزة في هواتف “بيكسل” التي أطلقتها غوغل في الأعوام الثلاثة الماضية، وفي بعض هواتف آيفون الحديثة أيضا، وعند اكتشاف حادث ما يقوم التطبيق المرتبط بهذه الميزة بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف لإنقاذ حياة المستخدم.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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