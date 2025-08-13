شركة "سيسكو" تتوقع إيرادات فصلية تفوق التوقعات!

أعلنت شركة سيسكو سيستمز لتطوير وتصنيع معدات الشبكات اليوم الأربعاء أنها تتوقع إيرادات في الربع الأول أعلى من تقديرات وول ستريت، حيث أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على منتجاتها من العملاء.

وتستفيد مؤسسات من بينها سيسكو مع قيام المزيد من الشركات بنقل أحمال العمل إلى البيئات السحابية وتحديث منشآتها بما يتواءم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي تشاك روبنز “كانت طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تلقيناها من العملاء… في السنة المالية 2025 أكثر من مثلي هدفنا الأصلي، مما يشير إلى وجود فرصة هائلة في المستقبل بينما نقود التحول البنيوي المطلوب ونشيد البنية التحتية الضرورية لعصر الذكاء الاصطناعي”.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها ما بين 14.65 مليار دولار و14.85 مليار خلال الربع الأول، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 14.62 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع المنتهي في 26 يوليو تموز 14.67 مليار دولار، مقارنة بتوقعات 14.62 مليار.