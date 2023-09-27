شركة عملاقة اشترت 5445 بيتكوين.. هل تحلق الأسعار مجدداً!؟

كشف شركة تحليلات البيانات “مايكروستراتيجي” والتي يديرها الملياردير مايكل سايلور عن إضافة 5445 بيتكوين إلى مقتنياتها الضخمة من العملات الرقمية وذلك خلال الفترة ما بين ١ أغسطس و٢٤ سبتمبر.

وأوضح مؤسس شركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، في تغريدة عبر منصة X بأن الشركة انفقت نحو 147.3 مليون دولار على أحدث عملية شراء لها لعملة بيتكوين الرقمية.

يشار إلى أن شركة مايكروستراتيجي تمتلك حاليا ما قيمته 4.6 مليار دولار من العملات الرقمية ضمن ميزانيتها العمومية، وذلك بعدما قررت الشركة زيادة حيازتها من بيتكوين بشكل كبير خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023، حيث كانت الشركة العملاقة قد بدأت في شراء عملات بيتكوين الرقمية BTC في عام 2020 في ظل سعى الرئيس التنفيذي السابق مايكل سايلور إلى تقليل الممتلكات النقدية للشركة والتحوط ضد التضخم.

سبيب آخر لتحليق الأسعار

في سياق متصل، يعتقد العديد من الأشخاص أن الحدث التالي الكبير الذي سيساعد العملات المشفرة على الانطلاق هو الموافقة على صندوق بيتكوين الفوري للتداول في البورصة من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات، الجهة التنظيمية لسوق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقابلة فيديو حديثة على شبكة بول بارون ، شارك مارك يوسكو، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمارات في شركة مورغان جريك كابيتال مانجمنت، توقعاته بشأن الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة وتأثيره على سعر عملة البيتكوين، موضحًا أن هذا الصندوق يمكن أن يفتح الطريق لتدفق 300 مليار دولار في السوق.

وأكد يوسكو بالفعل أن صندوق بيتكوي الفوري للتداول في البورصة يمكن أن يوفر جسرًا للمستثمرين المؤسسيين للعبور إلى سوق بيتكوين بثقة تامة.

وأوضح قائلاً: “يتعامل المستثمرون المؤسسيون بحذر تجاه فكرة الدخول في مجال العملات المشفرة بسبب الشكوك التنظيمية والشكوك المتعلقة بحماية الأوراق المالية (إلا أن) فكرة وجود صندوق فوري للتداول في البورصة سيوفر طريقة منظمة وآمنة للتعرض لبيتكوين”.

وأضاف قائلاً إن صندوق بيتكوين للتداول في البورصة سيفي بمتطلبات المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لهم بتخصيص جزء من محافظهم للنشاط الرقمي.