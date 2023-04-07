شركة كاسبرسكي الروسية لأمن الإنترنت في مرمى العقوبات الأمريكية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة عن مصادر قولها إن وزارة التجارة الأمريكية تبحث اتخاذ إجراء ضد شركة (كاسبرسكي لاب) الروسية لأمن الإنترنت.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث اتخاذ إجراء تنفيذي ضد الشركة بموجب قواعدها للأمن على الإنترنت.

وكثفت الإدارة تحقيقها للأمن القومي ليمتد إلى برنامج كاسبرسكي المضاد للفيروسات العام الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن هجمات روسية عبر الإنترنت بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وحظرت الجهات التنظيمية الأمريكية بالفعل استخدام الحكومة الاتحادية برامج كاسبرسكي.

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية حين طُلب منه التعليق على التقرير إنه لا يعلق بشأن اتخاذ أي إجراء محتمل تجاه شركة بعينها.

وأضاف أن الوزارة “ملتزمة بممارسة سلطاتها كاملة لحماية البيانات الحساسة للأمريكيين والعمل مع الكونجرس بدعم من الحزبين للتصدي لما يظهر من مخاطر”.

ولم ترد شركة كاسبرسكي لاب على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

ويأتي الإجراء تجاه كاسبرسكي الذي تحدث عنه التقرير بعد التقدم بتشريع أمريكي جديد يسمح للبيت الأبيض بحظر تطبيق تيك توك الصيني أو غيره من التطبيقات الأجنبية إذا كانت تشكل خطرا على الأمن القومي.