شركة كافيار تعلن إطلاق هاتف "التنين" سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا

أطلقت شركة كافيار الهاتف الذكي سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا الجديد ضمن التشكيلة الفاخرة إيرا أوف دراغون، ويأتي الهاتف بتصميم لافت للأنظار، ويشتمل على ساعة ميكانيكية على الجانب الخلفي.

وأشارت شركة كافيار إلى أن مجموعة “إيرا أوف دراغون” من هواتف سامسونغ الجديدة تضم عدة نماذج من الهواتف التي ستطلق بأعداد محدودة، وصمم بعضها ليكون مزينا بالذهب، وبعضها زُين بأشكال مصنوعة من التيتانيوم. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وحملت أغلى نسخة من الهواتف المذكورة اسم يونغ”، وزُينت بزخارف على شكل تنين من الذهب من عيار 24 قيراطا، وعناصر من التيتانيوم مع طلاء بي في دي باللون الأسود، و3 ماسات صغيرة تشير إلى شعار سامسونغ الأصلي. وتحمل هذه الأجهزة ذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايتا، أما أسعارها فتبدأ من 6000 دولار.

وأضافت الشركة أن “يونغ” -وهو نسخة تصميم التنين- يشير إلى “عام التنين 2024″، ويأتي مطليا بالذهب عيار 24، بينما تساعد ساعة توربيون على إظهار الوقت دون الحاجة إلى استعمال شاشة الهاتف الذكي، ويتوفر بذاكرة واحد تيرابايت ونظير سعر يبلغ 16 ألف دولار.

وأعلنت الشركة الروسية عن إطلاق 4 تصميمات أخرى أقل كلفة وترجع تسمياتها إلى الأبراج الفلكية. وتبعا للإصدار فإن الجانب الخلفي يتضمن 24 حجرا من الياقوت أو كريستال سواروفسكي أو الكريستال الأسود، وتأتي جميع الإصدارات بجسم مصنوع من التيتانيوم مع طبقة بي في دي. وبسبب خامة الجانب الخلفي للهاتف الذكي فإنه يتعذر شحنه لاسلكيا أو استعمال أغلفة الحماية ماغ سيف بسبب الجسم السميك.

ومن بين النسخ المتوفرة نسخة “برج الحوت” التي زُينت بالتيتانيوم والفضة وأحجار الياقوت، وحصلت على ذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايتا، وأسعارها تبدأ من 6800 دولار تقريبا.

كما أطلقت كافيار أيضا نسخة من هذه الهواتف لأصحاب برج الحمل، زيّنتها بالتيتانيوم ومجوهرات سواروفسكي، وتبدأ أسعار هذه النسخ من 6700 دولار تقريبا.