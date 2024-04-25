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شركة مايكروسوفت تجعل لوحة الموناليزا تغني بفضل الذكاء الاصطناعي

منذ 23 دقيقة
لوحة الموناليزا

لوحة الموناليزا

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أطلقت شركة “مايكروسوفت” نموذجا لذكاء اصطناعي، يمكنه جعل الوجوه الثابتة تتحرك بشكل يتفاعل مع الأغاني.

ويتيح هذا النموذج، رفع صورة ثابتة عبر موقع “مايكروسوقت” وإرفاقها بأغنية، ويتكفل الذكاء الاصطناعي بتحريك ملامح الوجه والشفاه بشكل يتفاعل مع الأغنية.

وأطلقت الشركة على هذا الذكاء الاصطناعي اسم “فازا 1” (VASA-1)

ونشر مستخدمو هذا الذكاء الاصطناعي مقطع فيديو جرت معالجته للوحة “الموناليزا” الشهيرة.

واستُخدم في فيديو “الموناليزا”، مقطع صوتي لأغنية “Paparazzi” بصوت آن هاثاواي.

و”VASA” اختصار لـ “Visual Affective Skills Animator”، بمعنى الرسوم المتحركة للمهارات البصرية العاطفية.

ويمكن لهذا النموذج تحويل أي صور ثابتة سواء تم التقاطها بواسطة الكاميرا، أو رسمها، إلى رسوم متحركة متزامنة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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