شركة يابانية تفترض فشل محاولتها لإنزال أول مركبة فضائية على سطح القمر

افترضت شركة آي.سبيس اليابانية الناشئة فشل محاولتها لإنزال أول مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر الثلاثاء بعدما بذل مهندسو الشركة قصارى جهدهم لاستعادة الاتصال بالمركبة هاكتو-آر ميشن 1 (إم1) بعد فترة طويلة من الموعد الذي كان مقررا لهبوطها على سطح القمر.

وقال تاكيشي هاكامادا الرئيس التنفيذي للشركة في بث مباشر “فقدنا الاتصال (بالمركبة)، لذلك علينا أن نفترض أننا لن نستطيع إكمال الهبوط على سطح القمر”. ولا يزال يحاول مهندسو التحكم في المهمة استعادة الاتصال بالمركبة.

وأظهرت رسوم متحركة تحاكي القياسات الخاصة بالمركبة أن (إم 1) كانت مهيأة للهبوط الذاتي الثلاثاء، بعدما اقتربت من سطح القمر بمسافة 295 قدما.

ومع حلول وقت الهبوط المتوقع، اعترى القلق المهندسون في مركز التحكم في المهمة وهم ينتظرون إشارة لتأكيد مصير المركبة، لكن هذه الإشارة لم تأت.

وانطلقت المركبة (إم 1) من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا على متن صاروخ مملوك لشركة سبيس إكس في ديسمبر كانون الأول وأكملت العديد من أهداف المهمة قبل أن تبدأ محاولتها للهبوط على سطح القمر.