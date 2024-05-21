شركة "ASUS" تطرح أول جهاز لابتوب بقدرة Copilot+ PC

خطف جهاز Vivobook S15 (S5507) من شركة ASUS الأنظار باعتباره أول جهاز لابتوب بقدرة Copilot+ PC يُطرح في الأسواق.

ويعتبر جهاز Vivobook S15 (S5507) من ASUS مُجهَّز بمجموعة من الميزات البرمجية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Microsoft، مثل Copilot وLive Captions وRecall، وهذه الميزات لا توفر وظائف رائعة فحسب، بل إنها تقدم ميزات تتعلق بإمكانيات الجهاز. لنتعمق في التفاصيل:

إطالة عمر البطارية

يعطي جهاز Vivobook S15 عمرًا طويلًا للبطارية يزيد على 17 ساعة، وبذلك يتفوق على جهاز Apple MacBook بنحو 10%



شاشة فائقة الوضوح

تأتي كل أجهزة Vivobook S15 بشاشة OLED بدقة 3K، ما يمنحك تجربة مشاهدة استثنائية. إضافةً إلى ذلك، الشاشة مصممة بتقنيات لحماية العين، حيث إنها تشع ضوءًا أزرق أقل بـ 70% من شاشات LCD التقليدية.

منافذ إدخال / إخراج شاملة

حرصًا على سهولة التوصيل بالملحقات، يمتاز جهاز Vivobook S15 بعدد 4 منافذ USB، ومنفذ HDMI، وقارئ بطاقة microSD، وقابس صوت

باختصار، يجمع جهاز Vivobook S15 بين التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث مكونات الأجهزة، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمَن يريد زيادة الطاقة الإنتاجية والترفيه والاستخدام العام.



ما أهمية الجهاز؟

مع الإطلاق المذهل لـ ChatGPT الذي قدم نموذجًا لغويًا كبيرًا للجماهير وأثار تحولًا بين الأجيال في صناعة التكنولوجيا، فاقت قوة الحوسبة في مركز البيانات التوقعات.

وفي الوقت الحالي، يُجرى ما يزيد عن 60% من العمليات عبر السحابة، ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الاشتراك مع تزايد عدد خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة عبر الإنترنت. على سبيل المثال، تعد فاتورة الخدمة السحابية لمنشئ المحتوى العادي اليوم أعلى بنسبة 200% من نفقات خدمة الموسيقى والبث المباشر. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يتم تحويل بعض مهام الحوسبة إلى الأنظمة المحلية.

لذا، فإن الجمع بين الخدمات السحابية والخدمات المدمجة سيجعلها أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر أمانًا لأن الخدمات والتطبيقات ستشغل عمليات الذكاء الاصطناعي محليًا.

وحدة المعالجة المركزية ARM من Qualcomm

Copilot+ PCمن أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ستُطرح يمثل الظهور الأول لمعالجات Qualcomm Snapdragon X Elite، وهو أول معالج وحدة مركزية مصمم لتشغيل “Windows” على “ARM“. لقد حلم عشاق التكنولوجيا بهذه اللحظة لسنوات، مشيدين بالمزايا الرئيسية التي تتميز بها أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية، مثل الأداء العالي مع استهلاك أقل للطاقة وزيادة عمر البطارية بشكل كبير.

على وجه الدقة، توفر وحدات المعالجة المركزية ARM كفاءة أفضل في استخدام الطاقة مقارنةً بمنافسيها، ما يوفر أعلى أداء مع استهلاك أقل من ثلث الطاقة. وهذا يترجم إلى عمر بطارية لا يُصدق. مثل الهواتف الذكية، تتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل على وحدات المعالجة المركزية (ARM) بأوقات تشغيل واستعداد رائعة، تمتد لعشرات الساعات، وهو ما يختلف تمامًا عما اعتدت عليه اليوم.

المواصفات الأساسية لجهاز Vivobook S15

نظام التشغيل: Windows 11 Home

وحدة المعالجة المركزية: Qualcomm Snapdragon X Elite

ذاكرة الوصول العشوائي: 32 جيجابت LPDDR5x

سعة التخزين: 1 أو 2 تيرابت PCIe الجيل الرابع

الشاشة: OLED بدقة 3K وتردد 120 هرتز، 16:9

البطارية: 70 واط (عمر بطارية يزيد عن 17 ساعة)

المنافذ: منفذا USB4، ومنفذا USB 3.2 الجيل الأول النوع A، ومنفذ قارئ بطاقة Micro SD، ومنفذ HDMI 2.1، وقابس صوت مقاس 3.5 ملم

الأبعاد: 352 × 227 × 14.7 – 15 ملم

الوزن: 1.5 كجم

مادة التصنيع: معدن

سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة: 5499 ريال ويمكن طلبه مسبقاً من متجر اسوس