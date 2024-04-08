شركة HP تكشف عن أجهزة كروم بوك جديدة

أعلنت شركة HP عن إطلاق مجموعة جديدة من أجهزة كروم بوك، تتميز بمعالجات حديثة من شركة إ

وأبرز هذه الأجهزة هو HP Chromebook Plus x360، الذي يأتي بشاشة قياس 14 إنشًا من نوع IPS قابلة للمس، ودقة FHD. يتميز هذا الجهاز بمعالج Intel Core i3-N305 وذاكرة LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين UFS بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. يضم أيضًا كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل لإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم HP سلسلة HP Chromebook x360 الأساسية بشاشة قياس 14 إنشًا مع توفر موديلين مختلفين. تتميز هذه الطرازات بشاشة تعمل باللمس وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل. تحتوي هذه الأجهزة على معالجات Intel N100 أو N200، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

وتمتاز أجهزة x360 بالمفاصل المتحركة التي تسمح بتعديل وضع الشاشة ولوحة المفاتيح بحرية، مما يتيح للمستخدمين تعديل الجهاز بما يناسب احتياجاتهم. وتقدم HP إصدارًا رابعًا بمواصفات مشابهة، لكن دون المفاصل التي تسمح بتعديل وضع الجهاز.

وأعلنت الشركة عن أسعار تبدأ من 300 دولارًا أمريكيًا لأجهزة HP Chromebook x360، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب والمستخدمين العاديين. بينما يبدأ سعر الإصدار بلس من HP Chromebook x360 من 600 دولارًا أمريكيًا.

وبإطلاق هذه المجموعة الجديدة من أجهزة كروم بوك، تستمر HP في تلبية احتياجات السوق بمنتجات تقنية متطورة بأسعار معقولة.