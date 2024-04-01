شركة "OpenAl" تطلق ميزة انتظرها طويلا مستخدمو "Chat GPT"

أعلنت شركة OpenAl، أمس الأحد 31 آذار/مارس 2024، أن برنامج الدردشة “Chat GPT” سيعرض المصادر التي يعتمد عليها في المعلومات التي يولدها عندما يتصفح الإنترنت، بحسب موقع زدنت (zdnet).

وقالت الشركة -عبر حسابها الرسمي في منصة إكس- في منشور إن ذلك التغيير “يوفر المزيد من السياق للإجابات، ويسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى من الناشرين والمبدعين”.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة التصفح متاحة فقط حاليا في الإصدارات المدفوعة من “شات جي بي تي” التي تشمل بلس (Plus) وإنتربرايز (Enterprise).

وستكون الميزة الجديدة موضع ترحيب، إذ تجعل المعلومات المولدة ذات مصداقية أعلى وأقل احتمالا أن تكون “هلوسات” من اختلاق الروبوت نفسه دون أي يكون لها أي سند أو مرجع حقيقي، إذ سيتمكن المستخدمون من اتباع الروابط بأنفسهم، والاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي يبحثون عنها.

ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” التابع لشركة مايكروسوفت مصادر المعلومات الذي يذكرها في إجاباته لكافة المستخدمين، سواء أصحاب الحسابات العادية أو المشتركين في “كوبايلوت برو” (Copilot Pro). علمًا بأنه يعتمد أيضا على نماذج اللغة لشركة “أوبن إيه آي” مثل “جي بي تي- 4”.

ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي “جيميني” من غوغل المصادر التي يعتمد عليها، ويشير إليها عبر روابط تظهر نهاية الإجابات، لمساعدة المستخدمين في التحقق من المعلومات.

ويواجه مستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مشكلات مع تلك الأدوات التي عادة ما تختلق معلومات، أو تقدم معلومات منقوصة أو غير دقيقة ردا على المطالبات المختلفة