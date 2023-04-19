صحوة في سوق الكريبتو بقيادة بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات، الأربعاء، قفزة بقيادة العملة الأشهر “بيتكوين”.

ونجحت عملة “بيتكوين” في أن تستعيد مسار ارتفاعها الكبير، بعد أن اخترقت حاجز الـ30 ألف دولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وبشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى1.27 تريليون دولار.

بينما ارتفعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 46.06 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 أبريل/نيسان بنسبة 2.60% إلى 30.261 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 585.27 مليار دولار، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 0.91% بحسب بيانات موقع “إنفيستينغ”.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

أيضا ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.27% اليوم ليصل إلى 2088.51 دولار.

في حين تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.79% ليسجل 341.20 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3.17% من قيمته ليسجل 0.53032 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.59% ليبلغ 0.4384 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.06% ليصل إلى مستوى 0.093376 دولار.