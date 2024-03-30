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صحيفة: اليابان وأميركا ستدعوان لتعاون أعمق في مجالات التكنولوجيا

منذ 35 دقيقة
أميركا واليابان

أميركا واليابان

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قالت صحيفة أساهي شيمبون السبت إن اليابان والولايات المتحدة ستعلنان عن تعاون أوثق في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي، وذلك في بيان مشترك سيصدر عندما يجتمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف بايدن كيشيدا الذي سيقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة في العاشر من أبريل\نيسان.

وقالت الصحيفة دون ذكر مصادرها أن البيان المشترك، الذي يصف العلاقات بين البلدين بأنها “شراكة عالمية”، سيدعو إلى تعاون أقوى في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وذكرت الصحيفة أن كجزء من الاتفاق، من المرجح أن تضع اليابان والولايات المتحدة إطارا لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع إنفيديا وآرم وأمازون، إلى جانب أمور أخرى.

تحركت الولايات المتحدة بقوة في الأشهر القليلة الماضية لوقف شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في إطار جهودها لمنع بكين من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة التي يمكن أن تعزز جيشها.

    المصدر :
  • رويترز

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