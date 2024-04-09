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صحيفة: مايكروسوفت ستستثمر 2.9 مليار دولار لدعم أعمال الذكاء الاصطناعي في اليابان

منذ 9 دقائق
الذكاء الاصطناعي قد يدمر البشرية

الذكاء الاصطناعي قد يدمر البشرية

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ذكرت صحيفة نيكي الثلاثاء نقلا عن رئيس شركة مايكروسوفت أن الشركة تعتزم استثمار نحو 2.9 مليار دولار على مدى العامين المقبلين لتعزيز أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي في اليابان.

وقالت نيكي في مقابلتها مع رئيس مايكروسوفت براد سميث إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ستعلن عن خططها قريبا عندما يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الولايات المتحدة.

ولم ترد مايكروسوفت على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وأفاد التقرير أنه بموجب الخطة، التي قالت الصحيفة إنها ستكون أكبر استثمار لمايكروسوفت في اليابان، ستقوم الشركة بتركيب أشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في منشأتين قائمتين في شرق وغرب اليابان.

وأوضح التقرير أن الشركة تعتزم أيضا الإعلان عن برنامج لإعادة تشكيل المهارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في اليابان لتدريب ثلاثة ملايين عامل على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مختبر جديد في طوكيو للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

    المصدر :
  • رويترز

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