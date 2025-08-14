صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع حصصه بـ"ميتا" و"شوبيفاي" و"باي بال"

أظهر إفصاح نُشر اليوم الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار تقريبا، باع حصصه في عدد من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني.

ومن بين الشركات التي باع الصندوق حصصه فيها ميتا وشوبيفاي وباي بال.

وباع الصندوق أيضا حصصه في مجموعة علي بابا وشركتي نو هولدنجز وفيديكس خلال الربع الثاني الذي تعافت فيه أسواق الأسهم الأمريكية من انخفاض في أبريل نيسان ارتبط بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأظهر الإفصاح أن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد يمتلك الآن أي أسهم في ميتا وشوبيفاي وباي بال وعلي بابا ونو هولدنجز وفيديكس.

وكان الإفصاح السابق للصندوق أظهر أنه في نهاية شهر مارس آذار، كان الصندوق يملك 667996 سهما من الفئة “أ” في ميتا و1.25 مليون سهم من الفئة نفسها في شوبيفاي و1.76 مليون سهم في باي بال و6.83 مليون سهم من الفئة “أ” في نو هولدنجز و1.61 مليون سهم في إيه.دي.إس التي تراعاها علي بابا و498164 سهما عاديا في فيديكس.

وبلغ إجمالي قيمة انكشاف صندوق الاستثمارات العامة على الأسهم الأمريكية 23.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني مقابل 25.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول. ومنحت عقود شراء تلك الأسهم المستثمر الحكومي الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

يقود الصندوق جهود تنويع اقتصاد المملكة في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتجاوز الصندوق بكثير ما كان يحوزه في البداية من الأسهم والبنية التحتية.

واستحوذ الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية على حصص كبيرة في علامات تجارية عالمية مثل أوبر ولوسيد موتورز ونينتندو، كما دعم مشروعات رياضية مثل ليف جولف ونادي نيوكاسل يونايتد.

وداخليا استثمر الصندوق مليارات الدولارات في مشروعات عملاقة مثل نيوم، المدينة المستقبلية على البحر الأحمر، وقطاعات استراتيجية منها السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة.