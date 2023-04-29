صورة.. الإعلان عن جهاز تلفاز Hisense E7KQ PRO 4K في السوق الأوروبي

كشفت شركة Hisense عن أحدث أجهزة التلفاز الخاصة بها “Hisense E7KQ PRO 4K” في السوق الأوروبي، والذي يدعم معدل تحديث 144Hz، ويتوفر بثلاثة أحجام.

ينطلق جهاز تلفاز Hisense E7KQ PRO 4K بحجم 55 أو 65 أو 75 إنش، على أن تتميز الأجهزة بشاشة QLED بتقنية Quantum Dot، وتدعم الشاشة ألوان DCI-P3 بنسبة 90%، مع دعم تحسين جودة العرض إلى UHD.

ويتميز E7KQ PRO بتصميم نحيف في الإطارات، ويدعم زاوية عرض 178 درجة، كما تدعم الشاشة استجابة سريعة عند 9 مللي ثانية.

أيضاً يتميز الجهاز بتقنية Dolby Vision IQ، وHDR10+، مع أعلى دقة في الألوان والتباين، ويأتي E7KQ PRO بمعدل تحديث أساسي 120Hz، مع نمط مخصص للألعاب بمعدل تحديث 144Hz لتجربة ألعاب إنسيابية للإطارات.

ويضم جهاز التلفاز اثنان من منافذ HDMI 2.1 لدعم اتصال منصات الألعاب، مع شريط لدعم إعدادات سريعة للألعاب، أيضاً يرتكز الجهاز على نظام صوتيات بقدرة 50W، وعدد 2.1 من القنوات، مع subwoofer، ودعم لتقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية بأعلى جودة.

كما يدعم E7KQ PRO معالج MT9618 رباعي النواة لدعم بث المحتوى من خدمات Netflix وDisney Plus وأيضاً Prime Video.

الجهاز يدعم تقنية البلوتوث 5.1، وWi-Fi، كما يدعم بث محتوى الشاشة على الهواتف الذكية، ويضم الجهاز منافذ USB 2.0، وUSB 3.0.