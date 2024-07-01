صورة.. تحديثات BMP-3 الروسية للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة

كشفت مؤسسة “روستيخ” الروسية أنها تعمل على تجهيز مركبات نقل المشاة القتالية BMP-3 بمنظومات جديدة لقمع الطائرات المسيرة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن مصانعها بدأت بشكل تسلسلي بتجهيز عربات BMP-3 الروسية بأنظمة جديدة قادرة على التشويش على الطائرات المسيرة المعادية، لتسليم هذه العربات للجيش.

وأشارت “روستيخ” مؤخرا أيضا إلى أنها بدأت بتجهيز عربات BMP-2 و BMD-4 التابعة للجيش الروسي بنظام تمويه من نوع “ناكيدكا”، لحمايتها من أخطار الطائرات المسيرة المعادية أثناء المعارك.

وكان بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة قد أشار في وقت سابق إلى أن “روستيخ” سلّمت الجيش الروسي دفعة من عربات BMP-3 المعدّلة، وحصلت هذه الآليات على وسائل حماية قادرة على حمايتها من خطر القذائف والصواريخ الموجهة من كل الجهات، كما غطيت هياكلها بطبقات خاصة تعزل الحرارة وتمتص الإشارات الراديوية، الأمر الذي يجعلها قادرة على التخفي عن الرادارات ووسائل الرصد المعادية.

وتتميز مدرعات BMP-3 الروسية بقدراتها الممتازة على اجتياز الأماكن الوعرة، وتصل سرعتها إلى 70 كلم/سا، كما صممت بطريقة خاصة لتكون قادرة على الطفو والحركة في المياه بسرعة 10 كم/سا، وإطلاق النار بنفس الوقت.

وتتسلح كل مركبة من هذه المركبات بمدفع 2А70 من عيار 100 ملم، قادر على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ورشاش من عيار 30 ملم، و3 رشاشات PKT.