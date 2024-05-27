صورة.. لبنانيان يفوزان بالمرتبة الأولى والثالثة في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات

أعلنت جامعة الروح القدس – الكسليك عن فخرها بالإنجازات البارزة لطالبيها رودي مارون وميشيل حداد في النهائي العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أقيم في الصين.

وقد فاز رودي مارون إلى جانب الطالبين رائد دياب وألان نهرا من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا بالمرتبةالأولى في “مسار الشبكات”، تحت إشراف المدرّب المعتمد من هواوي الدكتور غابي أبو حيدر. فيما فازت الطالبة ميشيل حداد مع الطالبين واصف حجازي وبشار أبو شقرة من جامعة بيروت العربية بالمرتبةالثالثة في “المسار السحابي”، تحت إشراف المدرّبة المعتمدة من هواوي الدكتورة ماري ريتا حجيج.

إن جامعة الروح القدس إذ تهنّئ طالبيها الفائزين والمدرّبين على عملهم الجاد وتفانيهم، تنوّه بأدائهم المتميّز الذي يؤكد على مهاراتهم التقنية وقدراتهم وخبرتهم العالية، فضلًا عن جهودهم التعاونية.

هذا وتؤكد الجامعة أن هذه المناسبة الهامّة تتجاوز الإنجاز الفردي لطلاب الجامعة، لتشكّل مصدر فخر كبير للبنان، حيث أثبت هذا الفوز الكبير الذي حقّقه طلابها المستوى العالي الذي يتمتّعون به، مظهرين قدراتهم بجدارة على منصّة عالمية، بعد تنافسهم مع فرق من 80 دولة أخرى.

كما أعربت عن الامتنان لفريق هواوي، خاصّة السيد محمد شرارة والسيدة فاطمة الحشّاش، لمرافقة طلّابهاودعمهم في الصين.







