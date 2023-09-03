الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
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صورة.. ماسك يسخر من التعليم الجامعي التقليدي!

منذ دقيقتين
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من قيام بعض الطلبة بالاعتماد فقط على التعليم الجامعي كوسيلة للحصول على فرص عمل.

وفي معرض كلامه، دعا ماسك إلى التوجه إلى شبكة الإنترنت أو كما سماها “الكلية المجانية” للحصول على المعرفة المجانية الحقيقية.

وذكر ماسك، في منشور ساخر بالصور على منصة “X”، أن بعض الأشخاص يذهبون إلى الكلية ويتخرجون دون أن يعرفوا ماذا درسوا.

وأشاد بقوة الإنترنت كمصدر للتعلم والتطوير الشخصي، حيث قال إن الإنترنت يعد “كلية مجانية” للجميع، حيث يمكن للأفراد الحصول على معرفة ومهارات جديدة دون الحاجة إلى الالتحاق بجامعة تقليدية.

وأوضح أنه بإمكان أي شخص تطوير مهاراته واكتساب معرفة جديدة من خلال الانتفاع بالعديد من الموارد المجانية المتاحة على الإنترنت.

وأشار الملياردير الأميركي إلى أمثلة عديدة على ذلك، حيث أشاد بموقع “ستاك أوفرفلو” كمصدر ممتاز للمعلومات والمساعدة في مجال علوم الحاسوب. كما تحدث عن وجود دروس ودورات تعليمية مجانية عبر الإنترنت حول البرمجة والمهارات التقنية الأخرى، بالإضافة إلى المبادرات المجانية المقدمة من جامعات معروفة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وعلى الرغم من أن ماسك اعترف بأن بعض المجالات قد تتطلب التعليم الجامعي التقليدي، مثل هندسة البناء، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يتحقق يوما تحقيق تعليم مجاني وشامل للجميع.

وشدد على أن الإنترنت يمكن أن يكون مصدرا فعالا ورخيصا للتعلم، داعيا الأفراد إلى استغلال هذه الموارد المجانية لتطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

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