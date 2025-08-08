صورة.. ناسا تنعى جيم لوفيل قائد المهمة التاريخية أبوللو 13

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة وفاة جيم لوفيل رائد الفضاء الذي قاد المهمة أبوللو 13 الشهيرة إلى القمر عام 1970. وتوفي لوفيل عن 97 عاما.

ورغم فشل المهمة التي كادت أن تنتهي بكارثة، فقد تحولت إلى ملحمة نجاة ملهمة وتحولت قصتها للفيلم “أبوللو 13” الناجح.

وكان من المأمول أن تكون المهمة ثالث هبوط بشري على سطح القمر، لكنها فشلت فشلا ذريعا عندما تسبب انفجار على متنها وهي في الطريق للقمر في تعريض حياة روادها الثلاثة لخطر جسيم.

وتحمل لوفيل وزميلاه في الطاقم جاك سويجرت وفريد هايس ظروفا قاسية وحرجة تضمنت الجفاف والجوع لثلاثة أيام ونصف، بينما كانوا يبتكرون مع مركز التحكم في هيوستن حلولا عبقرية لإعادة المركبة الفضائية المعطلة بسلام إلى الأرض.

وقال لوفيل لرويترز عام 2010 في مقابلة بمناسبة الذكرى الأربعين للرحلة إن وصف “الفشل الناجح” ينطبق تماما على الرحلة أبوللو 13. فينما فشلت في مهمتها الأساسية فقد سطرت “نجاحا كبيرا في قدرة البشر على التعامل مع كارثة شبه محققة وتحويلها إلى أمر ناجح”.