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ظهور أضواء الشفق الساحرة في سماء أمريكا اللاتينية بعد عاصفة شمسية قوية

منذ ساعتين
أضواء الشفق تسطع في سماء أمريكا اللاتينية بعد عاصفة شمسية

أضواء الشفق تسطع في سماء أمريكا اللاتينية بعد عاصفة شمسية

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تسببت أكبر عاصفة مغناطيسية أرضية منذ عقدين، والتي نتجت عن انفجارات شمسية، في ظهور أضواء مبهرة في أجزاء من أمريكا اللاتينية أثناء الليل، بما في ذلك ظهور نادر في المكسيك.

وفي مكسيكالي، وهي مدينة صحراوية تقع على الحدود الشمالية للمكسيك على بعد آلاف الكيلومترات من مناطق القطب الشمالي حيث تشيع الأضواء الشمالية، أضاءت التدرجات اللونية الوردية والأرجوانية سماء الليل.

وفي تشيلي، حيث تُعرف الأضواء باسم الشفق الأسترالي، أو الأضواء الجنوبية، نشرت وسائل الإعلام المحلية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للسماء باللونين الأحمر والأرجواني في مدينة بونتا أريناس.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين أن ألوانا مماثلة أضاءت السماء في مدينة أوشوايا في باتاجونيا.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن من المرجح أن تستمر العاصفة المغناطيسية الأرضية خلال مطلع الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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