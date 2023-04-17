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"عجلات مربّعة".. فيديو لأغرب ابتكار في عالم الدراجات

منذ 4 دقائق
العجلات المربعة نقلاً عن قناة The Q على يوتيوب

العجلات المربعة نقلاً عن قناة The Q على يوتيوب

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يتم كل حين وآخر ابتكار أشكال أو أفكار لدراجات يمكن ركوبها على الماء أو أخرى تعمل بالكهرباء، لكنّ الاختراع الأكثر غرابة حتى الآن هو الدراجة ذات العجلات المربعة والتي تعد ّبحق إعادة اختراع لشكل العجلة على عكس مفهوم مقولة شائعة مفادها أنّه لا حاجة لشرح أو تعريف ما هو بديهي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كتب مبتكرو الشكل الجديد على مقطع فيديو يُظهر الدراجة المبتكرة وصفاً يقول: “الرجاء ملاحظة أنها دراجة عادية تقريباً ولكن مع تعديل واحد – عجلات مربعة. إن هذا المفهوم يعمل بشكل كامل ويمكن ركوبه والدوران به”.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الفريق وهو يبني إطارات العجلات عن طريق لحام أعمدة معدنية معاً لتشكيل مربع. وتبيّن أن الفكرة الاستثنائية هي تدور حول أن الجزء الخارجي من العجلة مزود بجنزير يتحرك حول الإطار بأكمله، فيما تظل العجلات المربعة ثابتة بينما يتحرك المسار المُجَنْزَر حول حواف العجلة لتوفير الجر.

وحظي هذا الفيديو باهتمام كبير عبر الإنترنت، حيث حقق أكثر من 1.1 مليون مشاهدة في وقت كتابة هذا التقرير. وقام العديد من المعجبين بتدوين تعليقات مبهرة على منصة يوتيوب.

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