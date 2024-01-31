علماء روس يبتكرون عقارا يزيد من خصوبة الأغنام

ابتكر علماء في أكاديمية “دونباس” الروسية عقارا يزيد من خصوبة الأغنام، وفق تقرير لـ”روسيا اليوم”.

ويخطط العلماء الروس لاستخدام الأجزاء ذات الوزن الجزيئي المنخفض من الأنسجة الحيوانية كمنشط حيوي.

وقال عميد كلية الطب البيطري بجامعة “دونيتسك” الحكومية الزراعية أرتور تازيان إن الباحثين في جامعة “الدون ” الزراعية وأكاديمية “دونباس” الزراعية يعتزمون تطوير جيل جديد من الأدوية البيطرية للحفاظ على طول العمر الإنجابي لحيوانات المزرعة. وسيستمر هذا العمل لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2026.

وأوضح قائلا:” إن تطوير قطاع تربية الأغنام يعتمد على الإمكانات الوراثية العالية لمخزون التربية وضمان رفاهيتها الصحية والبيطرية المستدامة. وإن البحث عن أدوية جيل جديد وتطوير طرق استخدامها للحفاظ على العمر الإنجابي لحيوانات المزرعة هو أمر ضروري وملح. ومع ذلك، فيجب أن تعتمد الدراسات في المقام الأول على بيانات المراقبة لانتشار أمراض الأعضاء التناسلية بين الأغنام في هذه المنطقة وارتباطها بظروف التغذية والتربية”.

وأضاف قائلا:” بشكل عام فإن فريقنا العلمي يشكله العلماء من جامعة “الدون” الزراعية الحكومية وأكاديمية “دونباس” الزراعية الذين يمتلكون مستوى ومؤهلات مهنية عالية في مجال الطب البيطري. وزملاؤنا لديهم خبرات، ونريد الجمع بينها لصياغة بحث علمي كبير وشامل في هذا المجال”.

وسيضم الفريق العلمي حوالي 30 باحثا، وقد يشارك في البحث زملاء من الجامعات الزراعية في مناطق روسية أخرى .

وتكمن الحداثة العلمية لهذا البحث، حسب أرتور تازيان، في دراسة دور بروتينات الإشارة في تصحيح التوازن المناعي وإعداد أدوية صديقة للبيئة وفعالة للغاية باستخدام نظائرها من السيتوكينات الأصلية. واقترح العلماء استخدام أجزاء منخفضة الوزن الجزيئي من الأنسجة الحيوانية كمنشط حيوي.

وأشار الباحث إلى أن استخدام العقاقير “المشيمية” في علاج الأغنام يعد اختراقا كبيرا في مجال الطب البيطري.