علماء روس يرصدون توهج شمسي جديد من الفئة العليا

أعلن سيرغي بوغاتشيوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم رصد توهج شمسي قوي في منطقة جديدة من الشمس.

ويشير بوغاتشيوف إلى أنه لا يعرف ما إذا كان هذا التوهج الجديد سيسبب عاصفة مغناطيسية على الأرض أم لا.

ويقول: “تلقينا معلومات تشير إلى حدوث توهج على الشمس من فئة X بدأ في حوالي الساعة 10.05 بتوقيت موسكو”.

ويشير موضحا إلى أنه لا يوجد لدى أي من المراكز النشطة الموجودة على جانب الشمس المواجه للأرض طاقة كافية، لذلك يبدو أن التوهج حدث في منطقة جديدة على الجانب الآخر للشمس، ولكنها مرئية جزئيا عند الحافة وتتحرك نحو الأرض.

ويقول: “ليس مستبعدا عودة منطقة الشمس النشطة 3664، التي تسببت بحدوث عاصفة مغناطيسية قوية من فئة G5 أيام 10-12 مايو الجاري، بعد أن أكملت الآن دورة كاملة حول محور الشمس تظهر مرة أخرى على الجانب المرئي للشمس”.

ووفقا له، يستبعد حاليا تأثير هذا التوهج على الأرض، لأن مركز التوهج لا يزال بعيدا جدا عن خط الشمس والأرض. ولكن إذا كانت المنطقة رقم 3664، التي احتفظت بطاقتها، تتجه فعلا نحو الأرض، فإن تيارات المادة الشمسية المقذوفة أثناء التوهج، قد تصل إلى الأرض في نهاية الأسبوع المقبل، أي في أول أيام الصيف.