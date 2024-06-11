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علماء روس يكتشفون تربة يبلغ عمرها مليار سنة

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2024 11:29 صباحًا
القارة القطبية الجنوبية

القارة القطبية الجنوبية

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أعلن معهد أبحاث عموم روسيا للجيولوجيا والموارد المعدنية في المحيط العالمي أن الخبراء التابعين له تمكنوا من استخراج تربة من القارة القطبية الجنوبية، عمرها حوالي مليار سنة.

حول الموضوع قال نائب المدير العام للمعهد، غيرمان ليتشينكوف:”لأول مرة في التاريخ، تمكن العلماء الروس من استخراج تربة من القارة القطبية الجنوبية، عمرها حوالي مليار سنة”.

وأضاف:”شارك في مشروع الأبحاث الذي قمنا خلاله باستخراج العينات المذكورة باحثون من بطرسبورغ، ومختبر تابع لإحدى الجامعات الصينية”.

وأشار ليتشينكوف إلى أن “الموقع الذي اختير للحفر يقع في مركز الشذوذ المغناطيسي للأرض، إذ لا تزال أسباب هذا الشذوذ مجهولة حتى الآن”، ونوه إلى أن “الشذوذ قد يكون مرتبطا بأحد مواقع التحام الصفائح التكتونية، والذي يعتبر حد اندماج القارة القطبية الجنوبية والهند قبل حوالي مليار سنة”.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث عموم روسيا للجيولوجيا والموارد المعدنية في المحيط العالمي يعتبر من أهم المؤسسات العلمية التي تعنى بإجراء الدراسات الجيولوجية والعلمية، وساهم في المئات من البحوث المتعلقة بهذا المجال.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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