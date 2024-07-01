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عمال "سامسونغ" يضربون لأول مرة في كوريا الجنوبية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2024 5:12 مساءً
شعار سامسونغ

شعار سامسونغ

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أعلن اتحاد العاملين بسامسونغ إلكترونيكس في كوريا الجنوبية الاثنين البدء في إضراب عام حتى تلبية مطالبه بتحسين الأجور والإجازات.

ويطالب الاتحاد الوطني لعمال سامسونغ في كوريا الجنوبية، الذي يشكل أعضاؤه وعددهم نحو 28 ألف شخص أكثر من خُمس قوة العمل في الشركة، بإدخال تحسينات على نظام الحوافز على أساس الأداء وإضافة يوم إلى الإجازات السنوية.

وقال سون وو-موك، رئيس الاتحاد، في بث مباشر على موقع يوتيوب “نعلن إضرابا عاما اليوم… إلى أن يتم تلبية مطالبنا، سنناضل عبر الإضراب العام تحت شعار ‘لا أجر لا عمل’”.

ولم تقدم شركة سامسونغ إلكترونيكس تفاصيل عن المدة المتوقعة للإضراب.

    المصدر :
  • رويترز

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