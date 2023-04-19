عودة خدمات غوغل للمستخدمين في أمريكا

قال متحدث باسم شركة غوغل التابعة لألفابت إن خدمات جوجل عادت للمستخدمين في الولايات المتحدة بعد انقطاع لفترة قصيرة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء.

وذكر المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني “كانت هناك مشكلة لفترة قصيرة للغاية أثرت على إتاحة النتائج لبعض عمليات البحث، واقتصرت على منطقة الأميركتين، وتمت معالجتها بسرعة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفاد موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع انقطاعات خدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية بأن أكثر من 22 ألف مستخدم تضرروا في ذروة الانقطاعات.

ويقوم الموقع بتتبع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك بلاغات المستخدمين.

وأوضح الموقع أن نحو 87 بالمئة من المستخدمين المتضررين أبلغوا عن مشكلات تتعلق بعمليات البحث.