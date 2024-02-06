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غوغل تدفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين

منذ 10 دقائق
شعار غوغل

شعار غوغل

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وافقت شركة غوغل على دفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون تتعلق بخلل أمني في موقع التواصل الاجتماعي (جوجل+) الذي لم يعد موجودا الآن.

وقُدمت التسوية الأولية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين 5\2\2024 أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بعد أكثر من عام من الوساطة، لكنها يجب أن تحظى بموافقة قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ترينا طومسون.

وعلمت غوغل في مارس\آذار 2018 بوجود خلل برمجي دام ثلاث سنوات وأدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي جوجل+.

وأخفت الشركة علمها بالمشكلة لعدة أشهر وأعلنت التزامها بأمن البيانات.

وقال المساهمون إن جوجل كانت تخشى من أن يؤدي الكشف عن هذا الخلل إلى إخضاعها للتدقيق من جانب الجهات التنظيمية والعامة على غرار ما حدث مع فيسبوك بعد أن حصلت شركة (كامبريدج أناليتيكا) ومقرها لندن على بيانات مستخدمي المنصة للاستفادة منها في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

وجاء في الدعوى أن أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، انخفضت عدة مرات مع ظهور أخبار عن الخلل في ذلك الوقت مما أدى إلى خسارة في القيمة السوقية للشركة تقدر بمليارات الدولارات.

ونفت جوجل ارتكاب أي مخالفات بالموافقة على التسوية، وقالت إنها لم تجد أي دليل على إساءة استخدام البيانات.

وقال المتحدث باسم الشركة خوسيه كاستانيدا “نحن نصلح مشكلات البرامج بانتظام بعد تحديدها، ونكشف عن المعلومات المتعلقة بها، ونأخذ هذه المشكلات على محمل الجد. يتعلق هذا الأمر بمنتج لم يعد موجودا ويسعدنا أنه تم حل (هذا الخلل)”.

    المصدر :
  • رويترز

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