غوغل: تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف يستهلك كثيراً من الذاكرة

قالت شركة غوغل إن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية يستهلك كثيرا من الذاكرة العشوائية (RAM).

وكانت الشركة الأميركية أعلنت، في وقت سابق، عزمها توفير نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميني نانو” (Gemini Nano) في هاتف “بكسل 8 برو” الخاص بها، في حين أن الإصدار الآخر “بكسل 8” لن يصله النموذج، بسبب القيود المتعلقة بمواصفات العتاد.

وأعلنت غوغل لاحقا توفير النموذج في “بكسل 8″، لكن في صورة “خيار للمطورين”، مما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من تشغيله إلا من خلال قائمة خيارات المطور المخفية في الإعدادات، بخلاف توفر النموذج في هاتف “بكسل 8 برو” على نحو افتراضي في واجهة المستخدم.

وأوضح سيانج تشاو، نائب رئيس غوغل للأجهزة وبرامج الخدمات، قرار الشركة عبر برنامج صوتي (بودكاست) رسمي تابع لغوغل، مشيرا إلى أن هاتف “بكسل 8 برو” يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 12 غيغابايت، مما يجعله مناسبا لتشغيل نموذج جيميني نانو، أما هاتف “بكسل 8” فيحتوي على ذاكرة عشوائية أقل بسعة قدرها 8 غيغابايت، ولم يكن من السهل تشغيل النموذج عليه.

ووفقا لتشاو، فإن خوف غوغل يرجع إلى أن الشركة لا ترغب في “تقليل التجربة” في هاتف “بكسل 8″، الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية أقل مقارنة بالإصدار الآخر.

وأضاف تشاو أن الشركة تريد أن تكون بعض مزاياها المدعومة بالذكاء الاصطناعي -مثل الرد الذكي- “موجودة في الذاكرة العشوائية”، مما يعني أن النموذج سيحتل جزءا من الذاكرة العشوائية على نحو دائم استعدادا لتشغيل تلك المزايا في أي وقت.

ومن جهة أخرى، تشير تسريبات أخيرة إلى أن شركة آبل بصدد زيادة الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية في الإصدارات الأساسية من هواتف آيفون 16 المقبلة، استعدادا لتضمين نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على العمل بتلك الأجهزة.