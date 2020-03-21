غوغل تطلق موقعا عن “وباء كورونا”

أعلنت شركة غوغل، التابعة لألفابيت، السبت، أنها دشنت موقعا إلكترونيا يركز على الولايات المتحدة، ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا، في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.

ويحتوي موقع (غوغل دوت كوم/كوفيد 19) على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل، وقالت الشركة إنه سيكون متاحا بلغات أخرى في مزيد من البلدان، في غضون الأيام المقبلة.

وقال سندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل، في منشور على الإنترنت، السبت الماضي، إن الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تعاونت مع الحكومة الأميركية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس.

لكن تدشين الموقع تأجل بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية بوضوح بين يومي الأحد والاثنين، وقالت الشركة إنها ستطلق الموقع هذاالأسبوع.