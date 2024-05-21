غوغل تطلق ميزة جديدة على أندرويد 15 لحماية بياناتك من السرقة

أطلقت شركة غوغل مؤخرًا نظام التشغيل أندرويد 15، والذي يتضمن ميزة جديدة تهدف إلى جعل سرقة بياناتك أكثر صعوبة؛ حيث تأتي هذه الميزة المسماة “اكتشاف السرقة”، مع تحسينات أمان تهدف إلى حماية هاتفك في حال فقدانه أو سرقته.

ميزة جديدة في أندوريد 15

يعد قفل اكتشاف السرقة إحدى ميزات أندوريد 15 الجديدة التي ستستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسرقة الهاتف وقفل الأشياء وفقًا لذلك، حيث تقول قوقل إن خوارزمياتها يمكنها اكتشاف الحركات المرتبطة بالسرقة، مثل تلك التي تكون مرتبطة بالاستيلاء على الهاتف والانسحاب، وإذا حدد هاتف يعمل بنظام Android 15 أحد هذه المواقف، فسيتم قفل شاشة الهاتف بسرعة؛ ما يكون من الصعب على خاطف الهاتف الوصول إلى البيانات الشخصية، وفقًا لما ذكره موقع “cnet”.

وتتيح الميزة قفل الهاتف بسرعة إذا تمكن شخص ما من الاستيلاء عليه دون تشغيل قفل اكتشاف السرقة، باستخدام Remote Lock؛ حيث تم تصميم هذا من أجل تجنب المواقف التي يتم فيها أخذ هاتف شخص ما ولكنه لا يعرف كلمة مرور حساب Google الخاص به للوصول إلى “العثور على جهازي”.

وتعد ميزة اكتشاف السرقة إضافة مهمة إلى تحسينات الأمان العديدة التي تم تقديمها في أندرويد 15، تشمل ميزات الأخرى منها:

لوحة تحكم الخصوصية: توفر لك نظرة شاملة على التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناتك، وتتيح لك التحكم في هذه الأذونات بشكل أكثر دقة.

تصاريح الدقيقة فقط: تمنح التطبيقات الوصول إلى موقعك فقط عندما تكون قيد الاستخدام؛ ما يحد من تتبع الموقع غير الضروري.

الحماية المحسنة من البرامج الضارة: تستخدم تقنيات ذكية جديدة لمنع تثبيت التطبيقات الضارة على هاتفك.