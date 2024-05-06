غوغل تعلن وقف تطبيق بودكاستس اعتبارا من منتصف الشهر المقبل

أبلغت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية غوغل مستخدمي تطبيق المدونات الصوتية “غوغل بودكاستس” باعتزامها وقف تشغيل هذا التطبيق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وقالت إن أمام المستخدمين فرصة حتى هذا الوقت لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل وقف تشغيل تطبيق غوغل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن تطبيق غوغل بودكاستس هو أحد أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم وتم تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. وفي أواخر العام الماضي أعلنت غوغل اعتزامها حذف التطبيق خلال 2024.

وقالت شركة غوغل في رسالة جديدة إلى المستخدمين في الشهر الماضي “بعد 23 يونيو/حزيران لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق غوغل بودكاستس”.

وتسمح غوغل لمستخدمي التطبيق حاليا بخيار نقل مدوناتهم الصوتية إلى منصة يوتيوب ميوزيك أو تنزيلها كملف بصيغة “أو.بي.إم.إل” من حساباتهم، ثم يستطيعون بعد ذلك تحميلها إلى أي تطبيق مدونات آخر.

يذكر أن تطبيقات المدونات الصوتية الأخرى الرئيسية لأجهزة أندرويد تضم بودكاست أديكت، تم تنزيله 10 ملايين مرة، وبودكاست بلاير الذي تم تنزيله 10 ملايين مرة أيضا، وكاست بوكس 10 ملايين مرة وبودبين 5 ملايين مرة، إلى جانب تطبيق بث الموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي وتم تنزيل تطبيقها أكثر من مليار مرة.

وأسهم التصميم النقي والمنهج البسيط في انتشار تطبيق غوغل بودكاستس.

وحتى قبل أسابيع قليلة من إغلاقه حافظ التطبيق على تصنيفه المرتفع عند مستوى 4.3 درجات في متجر التطبيقات بلاي ستور.

وكتب أحد المستخدمين في تقييمه للتطبيق على متجر بلاي ستور “في عالم معقد، غوغل بودكاست هو إمبراطور البساطة وسهولة الاستخدام”.

في الوقت نفسه أشار تطبيق غوغل بودكاستس إلى خيار وقف سماع المدونات عبر الهاتف الذكي مع استمرار سماعها وتصفحها أو أحدهما باستخدام السماعة الذكية.

وقالت غوغل إن قرار إنهاء عمل بودكاستس جزء من التحول نحو منصة يوتيوب المملوكة لها لتقديم خدمات بث الفيديوهات والموسيقى والمدونات الصوتية.