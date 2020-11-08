“غوغل” توقف دعم تطبيقات هذه الهواتف بدءا من عام 2021

قرار جديد من شركة غوغل قد يمثل ضربة لأكثر من ثلث مستخدمي أندرويد خاصة الذين أجهزتهم تم بيعها في عام 2016 أو حتى عام 2017.

حيث قررت شركة غوغل الأمريكية وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد خلال الفترة المقبلة، وفق موقع ”إنغادجيت“.

ويحتاج المستخدمون لترقية هواتفهم بدءا من نظام تشغيل أندرويد 7.1.1 والأقدم قبل الموعد المحدد في حال الرغبة في تلقي مواقع الويب الآمنة، حيث سينتهي دعم هذه الأجهزة بدءا من عام 2021 لتنتهي تماما في الأول من سبتمبر من ذلك العام.

ويعد التخلي عن أنظمة التشغيل الأقدم، أمرا شائعا تماما، إلا أن هذا الإعلان بالأخص قد يشكل ضربة كبيرة بالنسبة للمستخدمين.

ويشغل حوالي 33.8% من مستخدمي أندرويد على Google Play إصدارا أقدم من 7.1 وقام بعض بائعي الأجهزة بقطع الدعم مبكرا، ويعني ذلك أن الهواتف التي تم بيعها في عام 2016 أو حتى عام 2017 قد تفقد فجأة إمكانية الوصول إلى بعض مواقع الويب من دون حلول بديلة.

وعلى الرغم من أن العديد من المواقع ستستمر في العمل، فإن الدعم غير المتسق قد يكون مشكلة وعقبة رئيسة بالنسبة للمستخدمين.

وأشارت المواقع التقنية إلى أنه يمكن الاعتماد على حل بديل يتمثل في تثبيت متصفح ”فايرفوكس“ الذي يدعم مؤقتا بعض مواقع الويب الآمنة.