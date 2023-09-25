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"فتل الرقبة".. تحدّ قاتل عبر "تيك توك" يُثير استنفار المدارس!

منذ ساعة واحدة
الرقبة - تعبيرية

الرقبة - تعبيرية

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انتشر تحد كارثي جديد عبر منصة تيك توك، ليسود بين طلاب المدارس لا سيما في فرنسا. فقد تسلل هذا التحدي الذي يتجسد في صفع الرأس و”فتل الرقبة” من دون سابق إنذار، إلى صفوف التلاميذ، دافعًا القطاع التربوي إلى الاستنفار، لا سيما أنه قد يكون قاتلًا في بعض الحالات.

ترند خطير

فالتحدي المنتشر في مدارس فرنسا، بخاصة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، يعتبر خطيرًا إذ يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد دقت إحدى المدارس ناقوس الخطر، بعد شكوى من إحدى الأمهات إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب هذا “الترند الخطير”.

كما أرسلت السلطات التربوية المعنية مذكرات إلى مديري المدارس، تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس حول تلك الظاهرة.

فيما حصدت الفيديوهات مئات الآلاف من المشاهدات، وانتشرت بشكل واسع في العديد من المناطق الفرنسية.

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