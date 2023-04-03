الثلاثاء 12 رمضان 1444 ﻫ - 4 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فعلها إيلون ماسك.. عملة "دوج كوين" تحلق بعد تغيير شعار تويتر

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2023 1:04 صباحًا
Dogecoin دوج كوين

Dogecoin دوغ كوين (Yuriko Nakao)

A A A
طباعة المقال

فاجأ الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تويتر، مستخدمي التطبيق الأزرق، بتغيير شعار المنصة والذي كان عبارة عن صورة طائر أزرق إلى صورة شعار العملة المشفرة “دوج كوين” Dogecoin.

وبمجرد ظهور شعار العملة المشفرة “دوج كوين” Dogecoin على منصة تويتر ارتفعت قيمتها بنحو 30% لتقترب من 10 سنت.

يبدو ان خطوة ماسك بخصوص شعار دوج كوين ما فهمتها الأسواق على أنها دعم قوي من تويتر لهذه العملة، ويمكن رؤية هذا الشعار بوضوح، والترحيب بصورة الكلب عند فتح موقع تويتر.

وكان ماسك قد طرح في وقت سابق فكرة تمكين المستخدمين من الدفع مقابل خدمات “تويتر” الحصرية بعملة “دوج كوين” Dogecoin، مثل السماح للمستخدمين بإضافة الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال، أو NFT، كصور ملفاتهم الشخصية.

وتعد عملة الدوج كوين الرقمية Dogecoin من العملات الرقمية التي ظهرت على الساحة مؤخراً، وعلى الرغم من قيمتها المالية المنخفضة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، فإنها حققت العديد من الأرباح الكبيرة في وقت قصير للغاية.

يذكر أن عملة دوجكوين كانت قد ارتفعت بقوة بأكتوبر الماضي وبنسبة تصل إلى 15% بسبب استفادتها من التقارير التي تحدثت عن شراء ماسك لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويعتبر ماسك من أكبر الداعمين لعملة دوجكوين.

ويرجع تاريخ العملة الرقمية الدوج كوين Dogecoin (XDG) إلى نهاية عام 2013، وجاء شعارها على هيئة أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة الكلب الإلكترونية.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار مهمة الفضاء Artemis II
    الكشف عن اسم أول امرأة ستحلق حول القمر في مهمة "Artemis II"
    "واتساب"
    "دردشة قابلة للقفل".. "واتساب" يختبر ميّزة جديدة لزيادة الخصوصية
    ثغرة أمنيّة خطيرة في "وورد برس"
    ثغرة أمنيّة خطيرة في "وورد برس" تُهدّد خصوصيّة الملايين

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    أسعار المحروقات
    بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه
    غارات إسرائيلية على سوريا
    الغارات تتواصل.. فيديو لقصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع عسكرية في حمص