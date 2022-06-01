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فيديو.. مواصفات وسعر هاتف Honor 70 الجديد

2 - يونيو - 2022
هاتف Honor 70

هاتف Honor 70

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أعلنت هونور عن إطلاق هاتفها الذكي Honor 70، الذي يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح 1080p+ بيكسل، ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي Honor 70 الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكوم Snapdragon 778G+ مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 إلى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 إلى 512 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 54 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل وعدسة للعمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل.

وتم تجهيز الهاتف الذكي Honor 70 الجديد ببطارية سعة 4800 مللي أمبير ساعة.

وصممت هونر الهاتف بهيكل نحيف للغاية، يبلغ سمكه 7.91 ملميتر، ويزن حوالي 178 جرام، ويحتوي الهاتف على قارئ بصمة أصابع مدمج في الشاشة، وتشمل خيارات الاتصال بهاتف Honor 70، دعم لشبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi 802، وتقنية Bluetooth 5.2، ويضم الجهاز منفذ شحن من نوع USB -C.

ويتوفر هاتف Honor 70، في 3 ألوان هي الأسود والأخضر والأزرق المتدرج، مقابل سعر يبدأ من 405 دولارات أمريكية للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت، وبسعر 510 دولارات أمريكية للإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين في 7 يونيو/حزيران الجاري.

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