"فيراري" تعزز خططها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل

افتتحت “فيراري” مختبراً جديدًا لأبحاث خلايا بطاريات الليثيوم، في وقتٍ تستعد لإنتاج أول سيارة خارقة كهربائية بالكامل بحلول أواخر العام المقبل. وقالت الشركة “إن المنشأة التي يقودها علماء جامعة بولونيا تركز على تحليل بطاريات الحالات الصلبة والشحن السريع والشحن الحراري وسلامة الخلايا وأدائها”.

ويساهم مركز الأبحاث في تسريع جهود الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا لجلب فيراري إلى عالم #السيارات الكهربائية. وتخطط الشركة للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في الربع الأخير من العام المقبل.

ويساعد مركز الأبحاث الجديد المعروف باسم “E-Cells Lab” في تسريع خطط “فيراري”.

وتطور شركات صناعة السيارات التقليدية تكنولوجيا البطاريات لمركبات السوق، في حين أن السيارات عالية الأداء لديها احتياجات مختلفة، مثل التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.

وتتزايد حدة المنافسة لتحقيق التحول، إذ كشفت “بي واي دي” الصينية في شهر شباط عن سيارة كهربائية عالية الأداء بقيمة قدرها 234 ألف دولار لتحدي فيراري ولامبورغيني، فيما أصدرت “فيراري” و”لامبورغيني” نماذج هجينة، دون أن تقدما حتى الآن سيارة خارقة كهربائية بالكامل.

واستحوذت “بورشه” في عام 2021 على شركة “Custom Cells GmbH” الألمانية المتخصصة في الليثيوم أيون لتصنيع البطاريات لمركباتها المتطورة.