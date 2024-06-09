الأحد 3 ذو الحجة 1445 ﻫ - 9 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيرجين غالاكتيك تنظم رحلة سياحية ناجحة إلى الفضاء لنقل 4 سائحين

منذ 17 دقيقة
طائرة "فيرجن غالاكتيك"

طائرة "فيرجن غالاكتيك"

A A A
طباعة المقال

قالت شركة فيرجين غالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون أمس السبت إنها نقلت أربعة سائحين إلى حافة الفضاء وعادوا على متن طائرتها الفضائية، في ثاني رحلة لها هذا العام.

ونقلت بعثة جالاكتيك سبعة ركاب من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا إلى ارتفاع حوالي 88.51 كيلومتر في رحلة استمرت ما يزيد قليلا على الساعة.

وقالت شركة السياحة الفضائية إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أمريكا في نيو مكسيكو أمس السبت.

وقالت الشركة في بيان إنها تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز في.إس.إس يونيتي الفضائية، إذ تنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ايلون ماسك
مرة ثانية.. ماسك في مرمى الانتقادات
واتساب
ميتا تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي لواتساب
ارتفاع الحرارة - تعبيرية
الأمم المتحدة: تجاوز متوسط درجات الحرارة المعتادة يهدد بـ "جحيم مناخي"

الأكثر قراءة

حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!
عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة