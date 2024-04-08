في تطور تقني ملفت.. علماء يطوّرون عباءة إخفاء ويطرحونها للبيع بسعر زهيد

لطالما كانت عباءة الإخفاء بمثابة أسطورة نقرأها في الروايات ونشاهدها في الأفلام والمسلسلات، ولكن هذه الأسطورة أصبحت حقيقة فعلاً، إذ اخترع العلماء عباءة إخفاء حقيقية، بإمكانها إخفاء الأجسام خلفها، وبسعر زهيد جداً.

عباءة الإخفاء أصبحت متاحة في الأسواق!

تقرير حديث نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، أكدت أنّ شركة Invisibility Shield Co استطاعت الوصول إلى النسخة النهائية من عباءة إخفاء أُطلق عليها اسم “Megashield”، وهي كبيرة بما يكفي لإخفاء العديد من الأشخاص الذين يقفون جنباً إلى جنب.

شركة Invisibility Shield Co، ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، قد توصلت إلى الفكرة الأولية في عام 2022، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتطوير واختبار العديد من عباءات الإخفاء، قبل الوصول إلى أحدث تصميم.

كيف تعمل عباءة الإخفاء، وما سعرها؟

عباءة الإخفاء هي درع يحتوي على مجموعة عدسات مصممة بدقة؛ لثني الضوء، مما يجعل الأشياء الموجودة خلفها غير مرئية تماماً.

يبلغ طول هذا الدرع الكبير 6 أقدام (1.8 متر) وعرضه 4 أقدام (1.2 متر)، وهو مصنوع من مادة البولي كربونات عالية الجودة.

وباستخدام مجموعة العدسات المصممة بدقة، يتم توجيه الضوء المنعكس من الشخص الذي يقف خلف الدرع بعيداً عن الشخص الذي أمامه، وهو ما يجعل الشخص غير مرئي.

وأوضحت شركة Invisibility Shield Co في صفحة Kickstarter الخاصة بها: “يتم توجيه العدسات في هذه المصفوفة بحيث يصبح شريط الضوء العمودي المنعكس عن الجسم الواقف/الرابض منتشراً عند انتشاره أفقياً عند المرور عبر الجزء الخلفي من الدرع”.

وأضافت: “وبالتالي، فإن شريط الضوء المنعكس من الخلفية يكون أوسع بكثير، لذلك عندما يمر عبر الجزء الخلفي من الدرع، ينكسر جزء أكبر بكثير منه عبر الدرع ونحو الشخص المراقب”.

وتابعت: “من وجهة نظر المراقب، يتم تبديد ضوء الخلفية هذا بشكل أفقي عبر الوجه الأمامي للدرع، فوق المنطقة التي يمكن رؤية الهدف فيها عادة”.

ووفقاً للشركة، تكون الدروع أكثر فعالية على الخلفيات الموحدة، بما في ذلك العشب وأوراق الشجر والرمل والسماء.

وأضافت: “الخلفيات ذات الخطوط الأفقية المحددة تعمل بشكل جيد للغاية أيضاً، ويمكن أن تكون هذه سمات طبيعية مثل الأفق أو ميزات من صنع الإنسان، مثل الجدران أو القضبان أو الخطوط المطلية”.

تم إصدار نسخة سابقة من الدرع في عام 2022، ولكنها كانت تكفي لاستيعاب شخص واحد يجلس القرفصاء، علاوة على ذلك، اضطر المستخدمون حينها إلى الإمساك بالدرع بأنفسهم.

في حين أن النسخة الجديدة من عباءة الإخفاء تمت إعادة تصميمها بالكامل لتكون أكثر استقراراً عند تركها قائمة بذاتها، وسهلة الحمل أينما تريد”.

في حين أكدت الشركة أنّ بإمكان الناس بدءاً من الآن شراء عباءة الإخفاء التي لطالما حلموا بها منذ طفولتهم بشرائها بسعر زهيد، وهو 699 جنيهاً إسترلينياً (نحو 833 دولاراً أمريكياً).