قاض يرفض إجبار غوغل على بيع كروم واندرويد

منح قاض شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت انتصارا كبيرا أمس الثلاثاء برفضه طلب المدعين إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفحها الشهير كروم ونظام التشغيل اندرويد في إطار حملة أكبر لمكافحة الاحتكار، لكنه أمر الشركة بمشاركة البيانات مع المنافسين.

وارتفعت أسهم ألفابيت بنسبة 7.8 بالمئة في تعاملات ممتدة أمس الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بحكم المحكمة.

ومع أن مشاركة البيانات مع المنافسين ستعزز منافسي جوجل في مجال الإعلانات التي تهيمن عليه، فإن عدم الاضطرار إلى بيع متصفح كروم أو أندرويد يزيل مصدر قلق كبيرا للمستثمرين الذين يعتبرونهما جزءا رئيسيا من أعمال غوغل بشكل عام.

وقال ديباك ماثيفانان، المحلل لدى كانتور فيتزجيرالد، إن متطلبات مشاركة البيانات تشكل خطرا تنافسيا على جوجل لكن ليس على الفور.

وقال “سيستغرق الأمر فترة زمنية أطول حتى يتبنى المستهلكون أيضا هذه التجارب الجديدة”.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل وغوغل بعد على طلبات للتعليق.

وكان الحكم مصدر ارتياح لشركة أبل أيضا وغيرها من صانعي الأجهزة ومتصفحات الانترنت الذين قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا إن بإمكانهم الاستمرار في تلقي مدفوعات مشاركة عائدات الإعلانات من غوغل مقابل عمليات البحث على أجهزتهم.

وقال محللو مورجان ستانلي العام الماضي إن غوغل تدفع لأبل 20 مليار دولار سنويا.

لكن الحكم سهّل على صانعي الأجهزة وغيرهم ممن يضعون بحث غوغل كخاصية افتراضية تحميل تطبيقات من صنع منافسي غوغل.

كانت غوغل قد قالت في وقت سابق إنها تخطط للتقدم باستئناف على الحكم، مما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يُطلب من الشركة التنفيذ.