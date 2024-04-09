الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار روسيا بإلغاء إطلاق صاروخ Angara-A5 من قاعدة فوستوشني

منذ ساعة واحدة
صاروخ Angara-A5 الثقيل

صاروخ Angara-A5 الثقيل

A A A
طباعة المقال

ألغت روسيا بحسب وكالة “روس كوسموس” عن إيقاف أول عملية إطلاق لصاروخ Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ كان من المفترض أن يطلق من المنصة الموجودة في الموقع 1A في المطار، تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، وبعد حوالي 12.5 دقيقة من الإطلاق ستنفصل وحدة التسريع الجديدة “أوريون” عن الصاروخ لنقل حمولتها الاختبارية إلى المدار المطلوب، لكن العملية أوقفت قبل لحظات من تنفيذها.

https://t.me/rian_ru/240350

ونوهت الوكالة إلى أنه ومع عملية إطلاق الصاروخ ستبدأ الاختبارات العملية لمجمع “آمور” الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة، كما تعد العملية اختبارا لوحدة التسريع الجديدة “أوريون” التي كانت جزءا من الصاروخ.

كانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع “آمور” في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

ونوهت الوكالة إلى أنه ومع عملية إطلاق الصاروخ ستبدأ الاختبارات العملية لمجمع “آمور” الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة، كما تعد العملية اختبارا لوحدة التسريع الجديدة “أوريون” التي كانت جزءا من الصاروخ.

كانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع “آمور” في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ارتفاع درجات الحرارة يهدد الأرض
مارس يشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة العالمية
إيلون ماسك
ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان في هذا التاريخ!
شعار شركة غوغل
عمال غوغل يثورون لإسقاط مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار.. ما علاقة إسرائيل؟

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!