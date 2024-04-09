قرار روسيا بإلغاء إطلاق صاروخ Angara-A5 من قاعدة فوستوشني

ألغت روسيا بحسب وكالة “روس كوسموس” عن إيقاف أول عملية إطلاق لصاروخ Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ كان من المفترض أن يطلق من المنصة الموجودة في الموقع 1A في المطار، تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، وبعد حوالي 12.5 دقيقة من الإطلاق ستنفصل وحدة التسريع الجديدة “أوريون” عن الصاروخ لنقل حمولتها الاختبارية إلى المدار المطلوب، لكن العملية أوقفت قبل لحظات من تنفيذها.

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ونوهت الوكالة إلى أنه ومع عملية إطلاق الصاروخ ستبدأ الاختبارات العملية لمجمع “آمور” الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة، كما تعد العملية اختبارا لوحدة التسريع الجديدة “أوريون” التي كانت جزءا من الصاروخ.

كانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع “آمور” في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

ونوهت الوكالة إلى أنه ومع عملية إطلاق الصاروخ ستبدأ الاختبارات العملية لمجمع “آمور” الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة، كما تعد العملية اختبارا لوحدة التسريع الجديدة “أوريون” التي كانت جزءا من الصاروخ.

كانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع “آمور” في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.