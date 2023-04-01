قريباً.. الإعلانات ستكون متوفرة على دردشة Bing

أكدت شركة مايكروسوفت، سعيها لدمج عرض الإعلانات قريباً ضمن الإجابات التي يظهرها روبوت الدردشة التابع لمحرك بحثها Bing AI.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية إن الإعلانات تهدف إلى تقديم تجربة استخدام أكثر شمولًا للمستخدمين والمُعلنين.

وذكرت الشركة أنها ومنذ تقديم النسخة الجديدة من محرك Bing ومتصفح Edge، شهدت زيادة كبيرة في تفاعل المستخدمين، إذ حققت أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يوميًا على Bing للمرة الأولى منذ إطلاقه. ويقدم هذا النمو وفقًا للشركة، فرصة فريدة للناشرين للوصول إلى جمهور أوسع واستثمار محتواهم.

وأضافت مايكروسوفت أن روبوت الدردشة الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات بحث المستخدمين بشكل أكثر فعالية من خلال تقديم الدردشة والإجابات وإمكانيات إنشاء المحتوى في مكان واحد. وقالت إن أهدافها الأساسية من برنامجها الجديد تتمثل في زيادة عدد الزيارات إلى الناشرين على منصتها، وزيادة الإيرادات، وتعزيز تعاونها مع المعلنين.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت بعرض الإعلانات بشكلٍ تجريبي لبعض المستخدمين، وأشارت البيانات المبكرة إلى أن البرنامج التجريبي ساهم بجلب المزيد من الزيارات إلى ناشري المحتوى. وتعرض النسخة التجريبية من روبوت الدردشة الإعلانات عبر إدماج الاستشهادات بالمصادر في إجابات الدردشة وتوفير ارتباطات “اقرأ المزيد” كمصادر إضافية أسفل نتائج الدردشة.

وذكرت مايكروسوفت أنها تستكشف أيضًا ميزات إضافية لإفادة أكثر من 7500 علامة تجارية شريكة لها. وإحدى الأفكار التي تُدرَس هي تجربة التمرير الموسعة، التي من شأنها أن تعرض المزيد من الروابط من ناشرٍ معين عند تمرير المستخدم مؤشر الفأرة فوق الرابط الخاص بالناشر.