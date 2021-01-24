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قريباً.. روبوتات ذكية بهيئة أحبابك الموتى

24 - يناير - 2021
روبوت - أرشيفية

روبوت - أرشيفية

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تخطط شركة مايكروسوفت الأمريكية إلى تطوير روبوتات ذكية يمكنها محاكاة الأشخاص الموتى .

وتعتبر الروبوتات التي أطلقت عليها chatbot، روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستند إلى ملفات تعريف الأشخاص، بما في ذلك العديد من البيانات مثل صورهم وأصواتهم ومنشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتعتمد الروبوتات على استخدام هذه البيانات لإجراء دردشة تعتمد على محاكاة محادثة شبيهة بالبشر عبر الأوامر الصوتية أو الرسائل النصية.

ولعل اللافت للنظر أن هذه الروبوتات ستكون عبارة نماذج ثنائية أو ثلاثية الأبعاد من الشخص المتوفي، اعتمادا على الصور والمعلومات المختلفة أو بيانات الفيديو الخاصة بالأفراد.

وتهدف ”مايكروسوفت“ إلى أن يكون الشكل النهائي عبارة عن روبوت له خصائص وسمات سلوكية متطابقة مع الموتى.

وقالت الشركة :“قد يتوافق الشخص الذي يمثله الروبوت مع صديق أو قريب أو أحد المعارف أو أحد المشاهير أو شخصية خيالية أو شخصية تاريخية، وما إلى ذلك“.

وشهدت السنوات الماضية محاولات شبيهة، باختلاف التقنية، حيث تمكنت أم كورية من لقاء ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات بفضل تقنية الواقع الافتراضي.

كما استخدمت ايجينا كويدا، مؤسسة إحدى شركات التكنولوجيا، مجموعة كبيرة من الرسائل النصية بينها وبين صديقتها المتوفاة لإنشاء روبوت محادثة يحاكي طريقتها في التحدث.

واختبرت شركة Eternime تطبيقا يسمح للمستخدمين بإنشاء صور رقمية لأنفسهم عند وفاتهم.

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