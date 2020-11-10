قريبا … غوغل درايف سيتيح لك فتح الملفات المشفرة

تعمل شركة غوغل على تقديم ميزة جديدة لمستخدميها، ومن المتوقع أن تشكل نقلة نوعية في قسم “غوغل درايف” حيث ستتيح للمستخدم تنزيل الملفات المشفرة وفتحها.

ويتيح جوجل درايف لكل المستخدمين مساحة تخزينية مجانية سعتها GB15 من التخزين السحابي كبداية. وبعد ذلك بإمكان المستخدم أن يقوم بطلب المزيد من المساحة التخزينية مقابل مبلغ من المال. وتتراوح المساحة الإضافية من GB100 إلى TB30 باشتراك شهري.

وتم اكتشاف الميزة المزعومة في سلاسل من التعليمات البرمجية الموجودة في الإصدار 2.20.441.06.40 من تطبيق Google Drive لنظام أندرويد.

وتشير إحدى سلاسل التعليمات البرمجية إلى القدرة على فتح الملفات المشفرة مباشرة عبر Google Drive، مع سلسلة أخرى تشير إلى أنها ستكون ميزة قادمة.

وتوضح سلاسل التعليمات البرمجية الأخرى القدرة على تنزيل الملفات وفك تشفيرها.

وبخلاف ما هو موجود في سلاسل التعليمات البرمجية، ليس هناك الكثير من المعلومات، مثل هل بإمكان مستخدمي Google Drive تشفير الملفات مباشرة عبر الويب أو في تطبيقات جوجل.

ويعتبر التخزين السحابي وسيلة لأخذ نسخة احتياطية من البيانات والوصول إلى تلك البيانات من أي جهاز.

ولا تقدم Google Drive ميزة تشفير أصلية، وذلك بالرغم من وجود وظائف إضافية تدعم التشفير وفك التشفير.

ويُعد تشفير الملفات والمستندات الأخرى طريقة مهمة للحفاظ على هذه الملفات في مأمن من أعين المتطفّلين، سواء كان هناك خرق للبيانات أو مشكلة أمنية أخرى.

وستكون رؤية التشفير الأصلي المضاف إلى Google Drive طريقة مفيدة لحماية معلوماتك الحساسة بشكل أكبر.

وهناك الكثير من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على أمان معلوماتك عبر Google Drive دون وجود ميزات التشفير، ومن ضمنها استخدام كلمة مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية.

وإذا كنت تريد تشفير الملفات التي تقوم بتحميلها، فهناك تطبيقات، مثل Boxcryptor، تتميز بتكاملها مع Google Drive.

وفي ظل وجود سلاسل من التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن ميزة التشفير قيد التطوير، فربما سنرى شيئًا قريبًا.

وأضافت شركة جوجل حديثًا ميزة VPN المدفوعة إلى خدمة Google One الخاصة بها، وربما تكون ميزة التشفير القادمة خاصة بالمستخدمين الذين يدفعون اشتراك.

يذكر أن تطبيق التراسل واتساب مشفر من طرف إلى طرف، لكن النسخة الاحتياطية لتطبيق أندرويد المخزنة عبر Google Drive ليست محمية بالتشفير، وقد تسمح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين بتأمين هذه الملفات أيضًا.