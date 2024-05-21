قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في سول تهدف إلى صياغة اتفاقيات تنظيمية جديدة

ذكرت مصادر حكومية ومصادر في مجال الذكاء الاصطناعي أن زعماء ومسؤولين دوليين يشاركون في قمة للذكاء الاصطناعي تستضيفها كوريا الجنوبية وبريطانيا من المتوقع أن يتوصلوا إلى اتفاقيات جديدة تركز على تنظيم التكنولوجيا سريعة التطور على نحو عملي.

وتهدف قمة الذكاء الاصطناعي في سول هذا الأسبوع إلى البناء على توافق واسع في القمة الأولى التي عقدت في بريطانيا قبل ستة أشهر والتعامل مع مجموعة متنوعة من المخاطر بصورة أفضل.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة افتراضية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تليها جلسة وزارية غدا الأربعاء.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان لرويترز اليوم الثلاثاء إن قمة هذا الأسبوع ستتناول “البناء… على ما التزمت به الشركات وكيف يمكنها العمل مع معاهد (سلامة الذكاء الاصطناعي)”.

وقال إيدان جوميز المؤسس المشارك لشركة (كوهير) المتخصصة في نماذج معالجة اللغات إن المناقشات حول تنظيم الذكاء الاصطناعي تحولت منذ نوفمبر تشرين الثاني من التركيز على سيناريوهات نهاية العالم بعيدة المدى إلى مناقشة “مخاوف عملية” منها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطب أو التمويل.