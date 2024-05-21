الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في سول تهدف إلى صياغة اتفاقيات تنظيمية جديدة

منذ 54 دقيقة
A A A
طباعة المقال

 ذكرت مصادر حكومية ومصادر في مجال الذكاء الاصطناعي أن زعماء ومسؤولين دوليين يشاركون في قمة للذكاء الاصطناعي تستضيفها كوريا الجنوبية وبريطانيا من المتوقع أن يتوصلوا إلى اتفاقيات جديدة تركز على تنظيم التكنولوجيا سريعة التطور على نحو عملي.

وتهدف قمة الذكاء الاصطناعي في سول هذا الأسبوع إلى البناء على توافق واسع في القمة الأولى التي عقدت في بريطانيا قبل ستة أشهر والتعامل مع مجموعة متنوعة من المخاطر بصورة أفضل.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة افتراضية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تليها جلسة وزارية غدا الأربعاء.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان لرويترز اليوم الثلاثاء إن قمة هذا الأسبوع ستتناول “البناء… على ما التزمت به الشركات وكيف يمكنها العمل مع معاهد (سلامة الذكاء الاصطناعي)”.

وقال إيدان جوميز المؤسس المشارك لشركة (كوهير) المتخصصة في نماذج معالجة اللغات إن المناقشات حول تنظيم الذكاء الاصطناعي تحولت منذ نوفمبر تشرين الثاني من التركيز على سيناريوهات نهاية العالم بعيدة المدى إلى مناقشة “مخاوف عملية” منها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطب أو التمويل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار شركة "أسوس" ASUS"
شركة "ASUS" تطرح أول جهاز لابتوب بقدرة Copilot+ PC
شعار لينوفو
"لينوفو" تكشف عن الجيل الجديد من الأجهزة المميزة بمعالجات "كوالكوم"
شركة ميكروسوفت
مايكروسوفت تكشف عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل Windows 11

الأكثر قراءة

إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
عنصر من قوى الأمن الداخلي
سرق أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق لبنان.. وكان يبيعها في هذه المنطقة!
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي
فيديو.. آخر مقطع للرئيس الإيراني في المروحية التي تحطمت في جبال أرسباران