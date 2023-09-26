كيف استخدمت كاليفورنيا الذكاء الاصطناعي لإطفاء حرائق الغابات قبل أن تنفجر؟

يريد رجال الإطفاء أن يبذلوا قصارى جهدهم لإخماد الحريق قبل أن يتحول إلى جحيم. تقول إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن لديها أداة جديدة لمكافحة حرائق الغابات قبل أن تنفجر، ألا وهي الذكاء الاصطناعي.

وفي تقرير أعدته شبكة “CNN”، أوضح فيليب سيليغ، رئيس أركان استخبارات الحرائق في كال فاير: “أعتقد أنه يغير قواعد اللعبة… لقد عزز قدراتنا على التحقق من صحة الوعي الظرفي ومن ثم الاستجابة بطريقة سريعة”.

في أعماق برية كاليفورنيا في غابة كليفلاند الوطنية في مقاطعة سان دييغو، اندلع حريق في منتصف إحدى ليالي شهر يوليو. ولم يكن هناك أي مسؤول إطفاء في المنطقة، لكن منظمة العفو الدولية كانت تراقب الأمر وأبلغت السلطات.

قال سكوت سلامبف، رئيس كتيبة برنامج المعلومات في كال فاير، الذي كان يختبر التكنولوجيا الجديدة في ذلك الوقت وتلقى التنبيه الأولي: “لم يكن مركز الإرسال هناك على علم بالحريق”.

تستخدم كال فاير، بالشراكة مع برنامج أليرت كاليفورنيا بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وشبكتها التي تضم أكثر من 1000 كاميرا في جميع أنحاء الولاية، التكنولوجيا لاكتشاف الحرائق مبكرًا.

وأوضح سلومبف قائلاً: “لقد قامت الكاميرا بالدوران بزاوية 360 درجة، وحددت حالة شاذة، وتوقفت وتم تكبيرها”. ثم أكد أنه حريق وأرسل الموارد على الفور. وأضاف: “لقد كانوا قادرين على الاحتفاظ بها في مكان يبلغ طوله 10 × 10 أقدام في وسط الغابة”.

وقال سيليغ: “في صباح اليوم التالي، كان من الممكن أن يكون هذا الحريق حريقًا ذا أهمية” دون اكتشاف الذكاء الاصطناعي.

الكاميرات التي يتم وضعها عادة في الجبال بحيث يكون لديها نقطة مراقبة أعلى، تقوم باستمرار بمسح المناطق المحيطة بها في دورات مدتها دقيقتين؛ يبحث الذكاء الاصطناعي عن أي تغييرات ويسلط الضوء عليها في مربع مستطيل أحمر على الشاشة.

قال دين فيك، مسؤول اتصال إدارة الإطفاء في أليرت كاليفورنيا ورجل إطفاء سابق: “بمجرد أن يكتشف نظام الكاميرا شيئًا شاذًا، وهو نسخة مختلفة من الصورة الأخيرة، فإنه يضع علامة حمراء عليه. نها تبحث في الغالب عن الدخان”.

الكاميرات نفسها ليست جديدة، فقد استخدمتها شركة كال فاير لسنوات لمراقبة الحرائق. كما أنها متاحة للعامة؛ حيث يمكن لأي شخص مشاهدة شبكة السقائف لرؤية أحوال الطقس في الوقت الفعلي أو إلقاء نظرة على مخلوق فضولي مثل النسر الأصلع الذي يستخدم البرج كجثم.

بعد اكتشاف الدخان، تواصل كال فاير مراقبة تدفقات الفيديو من أجل “الوعي الظرفي” بالحريق – حيث يتجه وما إذا كان “يتعدى على البنية التحتية الحيوية”، حسبما قال سيليغ. يمكن لسلطات إنفاذ القانون أيضًا استخدامها لتحديد هوية مشعلي الحرائق المشتبه بهم.

كان البرنامج التجريبي ناجحًا للغاية، حيث قامت كال فاير بتوسيع التكنولوجيا في بداية سبتمبر لتشمل جميع مراكز الإرسال التابعة لها والبالغ عددها 21 مركزًا في جميع أنحاء الولاية.

قال سيليغ: “هدفنا كوكالة هو إبقاء 95% من حرائقنا على مساحة 10 أفدنة أو أقل، لذلك تزيد هذه الأداة من قدرتنا على ضمان إبقاء تلك الحرائق صغيرة في المرحلة الأولية”، مضيفًا أن الكاميرات يمكنها الرؤية حوالي 70 ميلاً في النهار وحوالي 110 ميلاً في الليل. “لقد حققنا العديد من النجاحات في الحرائق الليلية التي لم يتم اكتشافها وتمكنا من إخمادها قبل وصول مكالمة 911 إلى مراكز القيادة.”

تقول كال فاير إن 40% من الحرائق منذ 10 يوليو تم اكتشافها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل تلقي مكالمة 911 – وتستمر التكنولوجيا في التعلم والتحسين.

وقال بريان نورتون، من شركة أليرت كاليفورنيا والذي قضى 35 عامًا في خدمة الإطفاء، إن النظام يبحث عن تغييرات في الأفق. في بعض الأحيان سيكون الدخان من حريق هائل. وفي أحيان أخرى قد يكون شيئًا غير ضار، مثل الضباب أو الغبار.

الحيلة هي تعليم الذكاء الاصطناعي لمعرفة الفرق.

وقال نورتون لشبكة CNN: “يأتي الجزء التعليمي منه من خلال التدخل البشري ليقول”كان هذا يشبه الدخان، لكنه لم يكن دخانًا؛ لقد كان غباراً”. ثم في المرة القادمة التي تلتقط فيها الكاميرا شيئًا ما، فمن غير المرجح أن نقول إنه دخان”.

تقليديًا، كان على الأشخاص في مراكز الإرسال مشاهدة مقاطع الفيديو هذه إلى ما لا نهاية بحثًا عن “إبرة في كومة قش”، كما قال سلومبف. كان “إرهاق العين” دائمًا مصدر قلق حيث كان المسؤولون يقومون باستمرار بفحص مئات الخلاصات في المرة الواحدة.

والآن، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يقضون وقتًا في التركيز على الحالات الشاذة التي اكتشفتها التكنولوجيا.

هناك أيضًا أبراج مراقبة في جميع أنحاء الولاية، بعضها مزود بأفراد إطفاء والبعض الآخر بمتطوعين. في برج المراقبة باوتشر هيل في مقاطعة سان دييغو، يقضي المتطوع بيل أنجيل من جمعية مراقبة حرائق الغابات موسمه الثاني لمراقبة حرائق الغابات. يقع برجه على بعد ياردات قليلة من مكان وضع الكاميرات على برج الاتصالات.

وقال إن تقنية الذكاء الاصطناعي “عززت البحث عن الحرائق لكنها لا تزال بحاجة إلى البشر”، بينما كان يراقب الوادي الشاسع بالأسفل، وغالباً ما يرفع منظاره إلى عينيه. “إذا ضرب البرق البرج، فإنهم عميان لكننا هنا”.

ويوافق رجال الإطفاء على ذلك، مقتنعين بأن هذه التكنولوجيا الجديدة تحدث فرقًا، ولن تهدد وظائف البشر.

قال سلومبف: “لا شيء يمكن أن يحل محل القوات على الأرض. نحن بالتأكيد قادرون، في رأيي، على إنقاذ الأرواح والممتلكات”.

وقال سيليغ: “إن الحرائق التي لا تسمع عنها في الأخبار هي أعظم نجاح”.