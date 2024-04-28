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كيف تثبِّت الإصدار التجريبي لنظام أندرويد 15 على هواتف بيكسل؟

منذ ساعتين

تعبيرية

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طرحت شركة غوغل أول نسخة تجريبية عامة “بيتا” من نظام التشغيل أندرويد 15، كما ستعلن الشركة عن مميزات أندرويد 15 الجديدة في مؤتمرها القادم للمطورين يوم 14 مايو/أيار.

وحتى يصل الإصدار النهائي من نظام التشغيل هذا العام، غالبا قبل حدث إطلاق هواتف بيكسل في أكتوبر/تشرين الأول القادم، يمكنك تجربة الميزات الجديدة في النظام أثناء تطويرها عبر نسخة تثبيت النسخة التجريبية.

تثبيت الإصدار التجريبي
يجب ملاحظة أن تثبيت النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 15 متاحة لهواتف بيكسل، لذا يجب أن تملك أحد هواتف الشركة لكي تتمكن من تجربة مميزات النظام مبكرا. تشمل تلك الهواتف: بيكسل 5 إيه، وبيكسل 6 و6 إيه و6 برو، وبيكسل 7 و7 إيه و7 برو، وبيكسل 8 و8 برو، بجانب الجهاز اللوحي للشركة بيكسل تابلت، والهاتف القابل للطَّي بيكسل فولد.

انتقل إلى صفحة غوغل الخاصة بإصدارات أندرويد بيتا على الويب، باستخدام حساب جيميل المسجل حاليا في هاتفك أو جهازك اللوحي من طراز بيكسل.

في الصفحة يمكنك اختيار جهازك المؤهل لتثبيت الإصدار التجريبي. سوف تصلك حزمة التحديث على جهازك لتتمكن من تثبيتها. كما يمكنك الاشتراك في الإصدارات التجريبية والخروج منها من نفس هذه الصفحة.

لاحظ أن الإصدارات التجريبية قد تأتي بأخطاء برمجية وبعض المشاكل التقنية، لذا تنصح الشركة بأن تجرب هذه الميزات على هاتف احتياطي لا تستخدمه يوميا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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