كيف تنقل تطبيقاتك وبياناتك بسهولة بين أنظمة آبل وآندرويد؟

غالباً ما يواجه المستخدم صعوبة في نقل البيانات في حال أراد شراء هاتف جديد بعدما كثرت المواد الموجودة داخل الهاتف من صور ‏وأرقام وفيديوهات وأمور أخرى تخص المستخدم.‏

ومع تطور العلم، إليكم دليل كامل ومُبسط لنقل كل بياناتك وحساباتك من هاتف إلى آخر باختلاف أنظمة التشغيل المتاحة. ‏

من آندرويد إلى آندرويد.. الانتقال إلى الهاتف الجديد ‏

من المهم التنبيه أولاً أنه لا داعي للشعور بتعقيد العملية، فأغلب هواتف آندرويد الحديثة توفر خياراً في بداية التثبيت لأول مرة ‏لاستعادة البيانات تلقائياً من هاتف قديم ببضع خطوات بسيطة تتبعها على شاشة هاتفك الجديد، ولكن بالطبع يجب أن تنسخ بيانات ‏هاتف احتياطياً أولاً، بالنسبة لكل بيانات حسابك الأساسية مثل الرسائل والأرقام وبطاقات العمل فاتبع هذه الخطوات التي يرشحها ‏جوجل..‏

‏– افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.‏

‏– اختَر ‏Google‏ ثم الاحتفاظ بنسخة احتياطية.‏

‏– انقر على الاحتفاظ بنسخة احتياطية الآن.‏

يمكن أن يستغرق الاحتفاظ بنسخة احتياطية في ‏Google One‏ ما يصل إلى 24 ساعة. لذلك يُنصح بهذه العملية قبل التبديل بين ‏الهواتف بيوم على الأقل.‏

الآن أهم الخطوات قبل البدء هي التأكد من أن هاتفك القديم مشحون بالكامل أو على الأقل بنسبة 80%، وتأكد أن الاتصال بشبكة واي ‏فاي متوفر بسرعة جيدة، بعدها يمكنك البدء في أهم الخطوات، وهي النسخ الاحتياطي للملفات ويكون كالتالي بالنسبة للهواتف التي ‏تعمل بنظام آندرويد:‏

‏– الصور: افتح تطبيق صور جوجل ” ‏Google Photos”. ‎

‏– اضغط على أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين التطبيق.‏

‏– اختر إعدادات الصور ‏Photo settings.‎

‏– اختر النسج والتزامن ‏Back up & sync.‎

‏– حدد خيار النسخ والتزامن من الزر التبادلي.‏

سوف يبدأ التطبيق الآن في جمع الصور كلها في معرض صورك ونسخها على مساحة التخزين الخاصة بحسابك على جوجل، وهي ‏في أغلب الأحوال كافية لمعرض شخصي، والمساحة المتوفرة لكل حساب من جوجل تقارب 15 جيجابايت، كما يمكنك اختيار أن تدفع ‏مبلغ 1.99 دولار لتحصل على 100 جيجابايت إضافية.‏

أما بالنسبة للموسيقى لو كانت هناك على الهاتف أية ملفات، فيمكنك أن تحملها على مكتبة يوتيوب أو نقلها إلى كارت ذاكرة خارجي، ‏فقط حدد خيار “كل الملفات” واضغط على النقاط الثلاث أعلى الشاشة واختر نقل إلى: بطاقة ذاكرة.‏

كذلك الملفات المقروءة بصيغ مثل ‏Word‏ وPDF‏ وغيرهما فيمكنك تحميل تطبيق ‏Google Drive‏ ثم بعد التثبيت افتح التطبيق ‏واضغط على علامة + ثم اختر “تحميل”، ثم حدد الملفات التي ترغب في نسخها واضغط “حمّل”.‏

بالنسبة للتطبيقات، تأكد من أن خيار النسخ الاحتياطي للحساب مفعل لكل تطبيق على حدة، مثل واتساب وتلغرام والتي تحتوي كل ‏منها على خيار النسخ الاحتياطي في قسم الإعدادات.‏

أما بالنسبة لخطوة الاستعادة من آندرويد إلى آندرويد فهي كما ذكرنا آنفاً هواتف آندرويد الجديدة أغلبها تتيح للمستخدم أن يستخلص ‏بياناته من هاتف قديم، فقط طالما نسخت بياناتك احتياطياً، وباستخدام الولوج إلى حساب جوجل.‏

الانتقال من آندرويد إلى هاتف آبل والعكس ‏

توفر أيضاً هواتف آبل بضعة خيارات تتبعها بسهولة لنقل بياناتك وحساباتك من هواتف آندرويد إلى منتجها الشهير آيفون، فقط يمكنك ‏اتباع الخطوات التالية والتي تنصح بها آبل، ولكن قبل ذلك يجب تثبيت تطبيق مهم هو ‏Move to IOs‏ وهو متوفر مجاناً، ثم القيام ‏بالنسخ الاحتياطي الذي شُرح في الفقرات السابقة:‏

‏– يجب التأكد من تشغيل شبكة واي فاي على جهاز ‏Android، ثم احرص على أن جهاز آبل الجديد وجهاز ‏Android‏ بمصدر ‏للطاقة.‏

‏– تأكد من توافق المحتوى الذي تنقله بما في ذلك المحتوى المخزن على بطاقة الذاكرة الخارجية مع هاتف آبل الجديد.‏

‏– تأكد من تحديث تطبيقات آندرويد كلها قبل النقل، وخاصة تطبيقات ‏Chrome‏ و ‏Gmail

بعد فتح جهاز آيفون لأول مرة ستجد واجهة “نقل البيانات من آندرويد” في خيار التطبيقات والبيانات، انقر عليها ثم افتح تطبيق ‏Move to iOS‏ على جهاز ‏Android، افتح تطبيق “نقل إلى ‏iOS” ‎وانقر على “متابعة”، ثم انتظر حتى يتم الحصول على رمز ‏الأمان من على شاشة هواتف آندرويد، فقط اتبع التالي وسوف يبدأ الهاتف في استعادة كل البيانات المنسوخة من هاتف آندرويد.‏

يجب التنبيه على أن كل تطبيق مراسلة فوري يحتاج إلى استعادة مستقلة بعد تثبيته أو الولوج إليه مثل “واتساب” وتلغرام، بينما تعمل ‏تطبيقات التواصل الاجتماعي بمجرد الدخول إلى الحسابات. ‏

أما بالنسبة للانتقال من هواتف آبل إلى هواتف آندرويد فيوفر متجر آبل وشركة جوجل تطبيق ‏Google One‏ والذي سيوفر عليك ‏الكثير من الخطوات بمجرد تحميله على هاتف آبل واتباع التعليمات.‏